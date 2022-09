Amazonu propada 14 milijardi dolara uloženih u organsku hranu

Akvizicijom lanca marketa Whole foods, u vrijednosti od 13,7 milijardi dolara, Amazon ni pet godina kasnije ne pokazuje obećane rezultate.

S jedne strane imamo Amazon, koji već više od deceniju pokušava da proda namirnice preko interneta, i lanac Whole foods, koji je trpio pritisak investitora za promjenom, zbog razočaravajućeg rasta prodaje, piše "Bloomberg".

Kada ovako pogledamo, djelovalo je da je ova "saradnja" idealna, ali rezultati pokazuju drugačije. Neki tvrde da je Whole foods zapravo oslabio svoj brend Amazonovim sniženjima cijena i pogodnostima koje nisu bile njegova primarna privlačnost.

"Ljudi koji idu u prirodne i organske prodavnice tamo idu zbog kvaliteta proizvoda. Ljudi ne kupuju kod njih zbog cijene," istakao je Dejvid Bišop, partner konsultanta za prehrambene proizvode Brick Meets Click, koji je sproveo ankete među kupcima u Whole Foods i drugim lancima.

Takođe, prema analitici Placer.ai, prodaja Whole Foods pala je ispod nivoa prije akvizicije. S druge strane, iz kompanija su saopštili da su ovi podaci obmanjujući i da je prodaja i broj jedinstvenih kupaca porasla od akvizicije.

Navode da je Whole Foods otvorio otprilike oko 60 prodavnica od dogovora, sa još 50 u izgradnji, iako je zatvorio nekoliko na lošim lokacijama i napustio svoju liniju manjih prodavnica "365 by Whole foods".

U međuvremenu, testiraju i Amazonov pristup koji teži ka većoj upotrebi tehnologije, poput instaliranja pametnih korpi, koje su pune kamera i omogućavaju kupcu da preskoči red.

Najveća promjena ogleda se u uvođenju samouslužnih kasa 2018. godine, koje su mnogo ranije uvedene u drugim lancima samoposluga i to bez podstreka milijarderskih kompanija.

Međutim, ipak, Whole foods ih je smatrao bezličnim, te se zbog toga dugo odupirao ovom trendu usluživanja.

