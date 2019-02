Američki gigant i ove godine plaća nula dolara poreza

Najveći svjetski onlajn trgovac Amazon, čija je tržišna vrijednost 793 milijarde dolara, i ove godine će platiti 0 dolara poreza.

Drugu godinu za redom trgovački div će izbjeći plaćanje poreza, a u tome ih nije pokolebala ni žestoka kritika predsjednika SAD Donalda Trampa.

Amazon, druga kompanija u istoriji sa ostvarenom tržišnom vrijednosti od preko bilion dolara, za to koristi različite trikove, ali sve je legalno i po zakonu, piše Novac.hr.

Tako su, prema odluci Vrhovnog suda iz 1992. godine, bili izuzeti od plaćanja poreza prema saveznoj državi u kojoj posluju, jer su kompanija koja se bavi e-trgovinom. U međuvremenu, ta odluka se promijenila 2017. godine, ali su i toj regulativi izmigoljili jer u većini slučajeva ne prodaju svoje proizvode, već služe kao prodajna platforma za druge trgovce.

"Najveća ironija je u tome što, iako Tramp voli da raspali po Amazonu zbog toga što ne plaćaju porez, on izdaje zakone koji im to olakšavaju. Upravo je smanjio stopu poreza na dobit s 35 na 21 odsto. A zamislite, to se odnosi i na poslovanje Amazona", kaže Stiv Kovač, komentator Biznis insajdera.

(Novac.hr)