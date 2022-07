Američko-kanadska kompanija za Rudnik Ljubija nudi 50,7 miliona

BANJALUKA, PRIJEDOR - Vlada Republike Srpske odlučila je da dokapitalizuje Rudnik željezne rude Ljubija sa 50,7 miliona KM, a kako stvari sada stoje, tu dokapitalizaciju izvršiće američko-kanadska kompanija "American-Canadian consortium SE GDEC CORP", koja bi mogla postati i većinski vlasnik ovog rudnika.

Iako se spekuliše da iza ove kompanije stoji Evgenij Zotov, nekadašnji direktor "Israeli Investment Group", kompanije koja je u nekoliko navrata pokušala kupiti RŽR Ljubija, iz ove američko-kanadske kompanije demantovali su te informacije. Ipak, potvrdili su da je Zotov jedan od akcionara.

"Obavještavamo da Zotov ne stoji iza kompanije. On je zvanično jedan od akcionara naše kompanije. Dakle, on ništa ne lobira, on profesionalno obavlja svoj posao unutar naše kompanije", navodi se u saopštenju "American-Canadian consortium SE GDEC CORP".

U ovoj kompaniji ističu da je tačno da su ponudili da RŽR Ljubija dokapitalizuju sa 50,7 miliona KM te da će ta investicija ići iz državne institucije SAD, odnosno Trezora SAD.

"Koliko znamo, to je prvi primjer značajnijeg američkog ulaganja u Republiku Srpsku i definitivno je primjer ekonomske saradnje SAD i Republike Srpske", navode u ovoj kompaniji, dodajući da u ovom rudniku planiraju otvoriti nova radna mjesta i dati podršku lokalnoj zajednici kao društveno odgovorna kompanija.

Trenutno, RŽR Ljubija je u većinskom vlasništvu Republike Srpske, koja preko Akcijskog fonda posjeduje 64,9 odsto akcija, dok Fond za restituciju ima 4,99 odsto i PREF koji u vlasništvu ima 9,99 odsto akcija. Trenutno kapital RŽR Ljubija iznosi 50,7 miliona KM, a nakon dokapitalizacije, ako uspije, taj kapital iznosiće 101,5 miliona KM, tako da će Republika Srpska imati malo manje od 32,5 odsto, PREF malo manje od pet odsto itd.

Na taj način i u slučaju da akcija koja je upućena investitoru uspije te da investitor "American-Canadian consortium SE GDEC CORP" uplati svih 50,7 miliona KM postao bi većinski vlasnik i imao 50 odsto plus jednu akciju, međutim problem može predstavljati to što po zakonu postoji pravo preče kupovine, odnosno sadašnji vlasnici akcija mogu kupiti akcije koje nudi Vlada Republike Srpske po cijeni od 1 KM. Odluku o svemu ovome trebalo bi da donesu sami akcionari na sjednici koja je zakazana za 10. avgust ove godine.

"Svaki vlasnik akcije ima pravo kupiti akcije po istoj cijeni do visine do koje je ima. Poslije toga slijedi novi proces gdje je budući dokapitalizator ili većinski vlasnik u obavezi da ponudi otkup svim akcionarima po najvećoj cijeni akcije", rekao je za "Nezavisne" Slavko Vujković, generalni direktor RŽR Ljubija.

Inače, RŽR Ljubija sa kompanijom "ArcelorMittal" ima zajedničko preduzeće "ArcelorMittal Prijedor".

Još ranije sam "ArcelorMittal" bio je zainteresovan za kupovinu RŽR Ljubija, međutim do te kupovine nikada nije došlo, a da li je osim "American-Canadian consortium SE GDEC CORP" emisija akcija za dokapitalizaciju ponuđena kompaniji "ArcelorMittal" nismo uspjeli saznati.

U proteklih pet godina Vlada Republike Srpske u nekoliko navrata pokušavala je prodati RŽR Ljubija, međutim zbog nemogućnosti dogovora unutar koalicije, odnosno nepristajanja DNS-a i Marka Pavića, ta prodaja nikad nije dovedena do kraja.

Trenutno cijena akcije RŽR Ljubija iznosi 0,8 KM.

