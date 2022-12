Amir Gros Kabiri: Izrael je moja domovina, Mostar je moj dom

​U godini kada veliki broj ljudi odlazi iz BiH, kada svoje znanje i kapital odnosi u neke druge zemlje i tamo gradi budućnost, izraelski biznismen Amir Gros Kabiri, predsjednik M. T. Abraham Group, primjer je drugačije, pozitivne priče.

Došao je s drugog kraja svijeta u Mostar, u Hercegovinu, u Bosnu i Hercegovinu. Donio je svoj kapital, investira i pomaže u oporavku bh. privrede, ali i društva, prenosi Večernji list.

Pokazao je veliku društvenu odgovornost, podržao velike i važne projekte.

Kabiri je rekao da globalna ekonomija i poslovno tržište imaju cikluse, ali dugoročno, kada zumiramo prema vani, rast je siguran.

"Veći dio posljednje tri godine imali smo koristi od velike potražnje i povoljnih tržišnih uslova, ali bilo je jasno da će naša industrija prije ili kasnije takođe biti pod uticajem globalnih tržišnih uslova te prirodnog i poznatog tržišnog ciklusa. Mi smo se s tim pripremili tako da možemo izdržati ova vremena. U takvim vremenima, kada je tržište na niskoj tački, najvažnije je održati stabilnost i zadržati odgovorno razvijanje poslovanja te realizaciju našeg strateškog plana koji nadilazi privremeno usporavanje tržišta", rekao je on.

Na pitanje kako ćete postići da se njegovi zaposleni osjećaju sigurno, rekao je da globalna će se ekonomija oporaviti, a to se može dogoditi preko noći.

"Naš posao, i to je ono na čemu neumorno radimo posljednjih nekoliko mjeseci, je osigurati da, kada potražnja ponovno poraste, mi budemo tu da na nju odgovorimo i da se vratimo u puni kapacitet u trenu. Ključni dio ove spremnosti je održavanje naše najvrjednije imovine, naših odanih radnika, spremnih, obučenih, koji se osjećaju sigurno na svojim radnim mjestima", istakao je Kabiri.

On je rekao da za uspjeh nema tajne, te da je njegova formula jednostavna i temeljna.

"Ljude u svoj tim biram na temelju njihovih karaktera, moraju biti predani, spremni raditi 24 sata dnevno i razumjeti da naša grupacija nije samo radno mjesto, to je društveni i financijski motor koji sa sobom nosi ogromnu odgovornost. Uvijek sam govorio da raditi za mene nije za svakoga, nego samo za one koji vjeruju u naše vrijednosti i ciljeve. Oni koji ne zadovoljavaju naše kriterijume i visoke standarde i koji ne vjeruju u naše ciljeve i vrijednosti jednostavno neće dugo izdržati u organizaciji. Ne bih mogao postići takav pozitivan učinak bez svog tima, mi smo jedna velika porodica", dodao je on.

Kabiri je istakao da je Mostar odličan primjer gdje pripadnici svih vjeroispovijesti i narodnosti žive zajedno, te da ne vidi podjele među njima.

"Privredna komora još je jedan korak koji pokazuje da Država Izrael vjeruje u BiH, što je i moje lično uvjerenje. Tokom 2023. godine otvorićemo još dva ureda, u Sarajevu i Banjoj Luci. Cilj je privući izraelske investitore da dođu i istraže mnogostruki te veliki potencijal koji ova zemlja posjeduje. Želimo izgraditi most temeljen na povjerenju, poštovanju i uzajamnim interesima koji su ključni za svakog investitora, a već smo napredovali u pregovorima s nekoliko megatvrtki koje će prisustvovati Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru. To je vrlo pozitivan korak koji će, siguran sam, dovesti do priljeva investicija u BiH u idućim godinama", kaže Kabiri.

Na pitanje da li namjerava ostati u BiH, Kabiri je rekao da je Izrael njegova domovina, a Mostar dom, te da ne planira otići.

"Moj jedini cilj je rasti sa zemljom, promovisati jedinstvo i uključivost, stvoriti više radnih mjesta, ulagati u zajednicu i pobrinuti se da mlade generacije budu ponosne na svoju zemlju i da u njoj vide svoju svijetlu budućnost na način na koji je ja vidim. Više sam nego siguran da ćemo to i postići, to je moje opredjeljenje", zaključio je on.