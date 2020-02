Analitičari: Amerika pliva u ruskoj nafti

Prošle godine Rusija je više nego dvostruko povećala isporuku nafte u SAD i Veliku Britaniju, saopštila je Federalna carinska služba.

SAD zabranjuju uvoz energenata iz Rusije, a istovremeno "pliva" u ruskoj nafti, jer je Rusija drugi po veličini isporučilac nafte na američko tržište.

Aleksej Belogorjev sa Instituta za energetiku i finansije u Moskvi objašnjava ovo time što se tržište nafte rukovodi čisto ekonomskom logikom.

"Tržište nafte, za razliku od tržišta gasa i mnogih drugih proizvoda, nije toliko politizovano. Nafta je jedan od najlikvidnijih proizvoda na svjetskom tržištu i kao takva igra ulogu važnog finansijskog instrumenta. U tom pogledu, nema ničeg iznenađujućeg u porastu isporuka ruske nafte u SAD", rekao je Belogorjev.

On je dodao da "značajan dio nafte na tržištu prodaju međunarodni trgovci koji je kupuju u raznim zemljama, formiraju neku vrstu "koktela" od raznih vrsta nafte i preprodaju je krajnjem potrošaču koji možda ni ne zna odakle ta nafta dolazi. Na barelu nafte nema znaka na kojem piše iz koje je zemlje.

Nezavisni analitičar za naftu i gas Dmitrij Adamidov smatra da su sankcije Venecueli jedan od razloga za povećanja isporuka nafte.

"SAD imaju laku naftu, odnosno ona se mora miješati sa venecuelanskom naftom, kao što je to bio slučaj prije ove situacije sa Venecuelom. U ruskoj klasifikaciji ovo se ne smatra uvijek naftom, već kondenzatom. Oni su miješali naftu sa teškom venecuelanskom i dobili mješavinu komponenti neophodnih za normalnu preradu i dobijanje proizvoda. A čim je uveden embargo na venecuelansku naftu, ispostavilo se da se ne može sve zamijeniti domaćom naftom. Zato iz Rusije uzimaju količine koje su im potrebne da bi naftna industrija funkcionisala", rekao je Adamidov.

Aleksej Belogorjev ističe da je određenu ulogu u povećanom izvozu ruske nafte u SAD odigrala i njena konkurenta cijena.

"Kupac nafte orjentiše se na tri faktora, među kojima je prvi, naravno, cijena. Drugi faktor je kvalitet, jer postoji mnogo vrsta nafte i nije svaka vrsta primjenljiva za specifične procese prerade. A treći je logistika snabdijevanja i drugi dodatni uslovi. Ali ključni faktor je cijena", istakao je Belogorjev.

On je dodao da zbog svih ovih faktora ruska nafta je jedna od najatraktivnijih, uglavnom se kupuje sa popustom u odnosu na naftu marke "brent" i druge vrste, ali uz to je i vrlo povoljna u pogledu kvaliteta. Ruska nafta je teška, a glavna proizvodnja u SAD je laka nafta. Amerikancima, dakle, nedostaju upravo teške vrste nafte.

Sa druge strane, Adamidov smatra da cijena ruske nafte nije odigrala odlučujuću ulogu, već nešto drugo.

"Poenta je u hemijskim svojstvima nafte. Potrebna im je nafta određene vrste sa određenim hemijskim svojstvima, da ne bi preuređivali svoje rafinerije. Mogu se prebaciti na druge vrste, ali tada bi došlo do ponovnog građenja postrojenja. To vi dovelo do ozbiljnih troškova i višemjesečnih zastoja u proizvodnji", zaključio je Adamidov.

(Sputnjik)