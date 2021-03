Apple prva svjetska kompanija koja plaća PDV u BiH

Jedna od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija „Apple“ postala je prva strana firma koja je platila PDV u Bosni i Hercegovini za usluge koje su kupili građani BiH na internetu.

Portparol Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratko Kovačević rekao je da se kompanija Apple registrovala kao PDV obveznik od 5. februara 2021. godine, te je 10. marta prvi put podnijela svoju PDV prijavu posredstvom kompanije Deloitte BiH, koja je njihov poreski punomoćnik.

„Svim građanima koji su u februaru 2021. godine kupovali određene online usluge od kompanije Apple izdavani su računi sa obračunatim PDV-om, koje je prijavljen je prijavljen u PDV prijavi te kompanije“, naveo je Kovačević.

Dodaje da bi na takav način poresku obavezu za sve usluge koje građanima BiH pružaju preduzeća iz inostranstva trebale prijaviti i uplatiti i sve ostale svjetske kompanije.

Kovačević ističe da one koje ne mogu ili ne žele imati vlastitu kompaniju registrovanu u BiH, da to onda mogu da urade posredstvom poreskog punomoćnika, te da u BiH postoji nekoliko renomiranih kompanija koje se bave poreskim i drugim savjetovanjem.

Osim BiH, sa ovim problem suočavaju se i mnoge zemlje Evrope i ostatka svijeta.

„Vjerujemo da primjer kompanije Apple može biti preporuka i ostalim velikim globalnim igračima da na isti način izvše svoju obavezu plaćanja PDV-a upravo u BiH. Budući da naša zemlja ima jednu od najnižih stopa PDV-a u svijetu, bolje im svoju obavezu plaćanja poreza za isporuke izvršene u BiH platiti kod nas nego da se ona plaća u zemljama gdje je sjedište tih kompanija, a koje imaju znatno veće stope PDV-a“, rekao je Kovačević.

Navodi da sve kompanije na isporučene usluge plate PDV i to evidentiraju u svojim knjigama, te da to plate obično u državama gdje im je sjedište, a one uglavnom imaju stope PDV-a veće od 20 odsto.

„Upravo bi stopa u BiH od 17 odsto mogla biti ono što će postaknuti firme n plaćanje PDV-a u BiH. Ako to urade u BiH, kao što je učinio Apple, ispoštovaće se sve zakonske obaveze, kako u državi gdje im je sjedište, tako i u BiH, državi u kojoj su isporučili uslugu, a pri tom će i finansijski bolje proći s obzirom da će platiti manju stopu PDV-a“, kazao je Kovačević, prenosi Večernji list.

Inače, prema Zakonu o PDV-u i pravilniku o primjeni Zakona o PDV-u u BiH, kada građani kupuju usluge online, a u slučaju da kompanija od koje kupuju nije registrovana u sistemu BiH, ona bi oni prilikom trgovine trebali izvršiti obračun i jednokratnu uplatu PDV-a.

Iz UIO navode da je činjenica je da to u ovom trenutku gotovo niko ne radi, a da jednim dijelom jer ni sami građani nisu upoznati sa tom obavezom, a sa druge strane da je zaista teško ući u trag svim online plaćanjima, posebno jer se vrše kontrole samo registrovsnih PDV poreznika.

„Svaki građanin koji kupuje online određenu uslugu prilikom plaćanja treba dobiti i račun, a na računu se vidi da li je obračunat PDV ili nije. Međutim, ako bi se sve one svjetske kompanije koje bilježe značajniju prodaju svojih usluga građanima BiH registrovale u ovoj državi u sistem PDV-a posredstvom poreskih punomoćnika, taj problem bi mogao biti riješen“, navode iz UIO BiH.