Apple u novim problemima, stigla tužba zemalja EU

Kompanija Apple suočava se s novom tužbom u Evropi zbog kontroverzne prakse usporavanja starijih modela iPhonea, i to nakon što je odlučeno da Americi mora da isplati 113 miliona dolara nadoknade štete.

Euroconsumers, grupa koja je pokrenula tužbu, pojasnila je da kolektine tužbe pokrivaju do dva miliona uređaja iPhone 6, 6 Plus, 6S i 6S Plus u Belgiji, Španiji, Italiji i Portugalu. Naime, u namjeri da produži vijek trajanja baterije kod starijih modela iPhonea, Apple je prouzrokovao gašenje velikog broja iPhonea, što je naljutilo Appleove korisnike.

Apple se suočio s brojnim osudama javnosti i pravnim postupcima širom svijeta nakon što je 2017. godine priznao da su ažuriranja softvera dizajnirana da spriječe pad baterija na starijim iPhoneima takođe usporila uređaje.

Tužba Euroconsumersa dolazi nakon što je Apple pristao da plati 113 miliona dolara za 34 američke države koje su pokrenule istragu protiv kompanije.

"Tražimo da Apple prema nama postupa pošteno i s poštovanjem kao i s američkim potrošačima", rekao je za CNN Business šef Euroconsumersa Els Bridžman.

Euroconsumers traži nadoknadu štete u prosjeku od 60 evra za svakog potrošača. Ukoliko sud odluči u njihovu korist, Apple bi morao isplatiti 180 miliona evra nadoknade.

Nakon negodovanja nezadovoljnih korisnika iPhonea, Apple se javno izvinio i ponudio jeftiniju zamjenu baterija, ali brojni korisnici i dalje su uvjereni da kompanija namjerno usporava starije telefone kako bi ih potakla da kupuju nove, što iz Applea negiraju.