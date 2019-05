ArcelorMittal otpušta 300 radnika u Prijedoru

PRIJEDOR - Zbog stalne neizvjesnosti oko dugoročne budućnosti proizvodnje željezne rude u Prijedoru, ArcelorMittal Prijedor je morao donijeti tešku odluku o smanjenju proizvodnje željezne rude sa 1,5 na 1,0 milion tona, kako bi zaštitio što veći broj zaposlenih u dužem vremenskom periodu, navodi se u saopštenju ime ArcelorMittal Europe tima za komunikacije.

ArcelorMittal Zenica, kao jedini kupac ArcelorMittal Prijedor, smanjiće svoju potrošnju željezne rude iz Omarske i umjesto toga uvoziti dodatnu količinu željezne rude od dobavljača van Bosne i Hercegovine.

"Smanjenjem proizvodnje na milion tona godišnje, efektivni vijek rudnika Omarska biće produžen za period do 10 godina. Bez preduzimanja ovih mjera, rudnik će morati da se zatvori 2025. godine. Očekuje se da će novi plan biti u primjeni počev od 1. septembra 2019. godine. Duboko žalimo što će ove suštinske mjere neizbježno dovesti do gubitka 300 zaposlenih u ArcelorMittal Prijedor. To je značajan procenat od oko 800 zaposlenih u ArcelorMittal Prijedor, ali smo bili prisiljeni da donesemo ovu tešku odluku zbog nesigurnosti postojanja budućnosti rudarstva u Prijedoru", navodi se u saopštenju.

Kompanija će blisko sarađivati sa predstavnicima Sindikata i pružiti svu moguću pomoć ugroženim zaposlenima.

"ArcelorMittal je vodeća svjetska kompanija za proizvodnju čelika i rudarstva, sa prisustvom u 60 zemalja i industrijskom proizvodnjom u 19 zemalja. Mittal je jedan od pet najvećih svjetskih proizvođača željezne rude i metalurškog ugljena.