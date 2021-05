BH-Gas uplatio ratu za gas

BH-Gas je u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH izvršio uplatu sredstava na račun Energoinvesta i to za obaveze za gas u mjesecu martu, te za obaveze po osnovu PDV-a.

Iz te kompanije navode da je ovim u potpunosti ispoštovan Zaključak Vlade FBiH.

"Želimo da naglasimo da BH-Gas nije imao pravni osnov za direktno plaćanje obaveza prema Energoinvestu i to smo naglašavali svo ovo vrijeme tako da nikakvog odbijanja plaćanja nije bilo niti namjere da se građani i privreda dovedu u ovu situaciju. Sva dešavanja su prouzrokovana nedostavljanjem ruske fakture od strane Energoinvesta", navodi se u saopštenju.

Uporište za plaćanje obaveze prema Energoinvestu je Zaključak Vlade FBiH kojim se nalaže uplata sredstava za gas i PDV prema Energoinvestu i BH-Gas je na bazi tog dokumenta izvršio zahtjev Vlade FBiH.

"Ono što još želimo naglasiti je to da je Zaključak Vlade jasan, a to što Energoinvest ne želi da zna i čime opet dezavuiše kompletnu javnost je to da su sve obaveze za mart mjesec po osnovu transporta kroz Mađarsku i Srbiju plaćene avansno u februaru mjesecu 2021. godine, a uvoznička provizija koja nije dio Zaključka Vlade FBiH biće odmah plaćena nakon dostavljanja zbirne fakture od strane Energoinvesta. Istovremeno, Energoinvest nije ništa poduzeo po osnovu ugovora sa 'starog' pravca snabdijevanja, Beregovo - Zvornik, i te profakture i dalje ispostavljaju i FGSZ i Transportgas Srbija. Ovi ugovori su i dalje važeći i BH-Gas ponovno podsjeća na obavezu Energoinvesta da te ugovore raskine uz saglasnost svih ugovornih strana, ali ne proizvodeći posljedice aktiviranja raskidne klauzule od 23 miliona dolara. Na kraju, ako BH-Gas nije platio sve obaveze po Zaključku kako se onda od jutros u 6 sati odvija redovno snabdijevanje FBiH prirodnim gasom", zaključuje se u saopštenju.