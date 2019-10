Bajatović: Bijeljina će biti prvi potpuno gasifikovan grad u RS

BANJALUKA - Bijeljina će biti prvi u potpunosti gasifikovan grad u Republici Srpskoj, rekao je večeras generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.

On je istakao da će uskoro u Srpskoj gasifikacija krenuti punom parom na osnovu dogovora vlada Srbije i Republike Srpske i u skladu sa Sporazumom o specijalnim paralelnim vezama.

"Nadam se da niko u Federaciji BiH /FBiH/ neće praviti probleme. Gasovod nije namenjen nekome po etničkoj ili verskoj pripadnosti. To je razvojna kategorija za svaku zemlju. Stepen gasifikacije BiH je mali, u Srpskoj skoro nikakav", rekao je Bajatović za RTRS.

On je dodao da gasifikaciju neće raditi samo "Srbijagas", već i privatni kapital iz Republike Srpske i strateški partneri.

Bajatović je podsjetio da preduzeće iz Srpske "Gas-Res" ima i ugovor sa ruskim "Gaspromom" koji podrazumijeva i izvjesne količine gasa da bi ga bilo dovoljno za potrebe industrije i stanovništva.

"To će sigurno doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske, BiH i Srbije", kaže Bajatović.

On je rekao da će količine gasa koje će iz pravca Šepka doći u Bijeljinu biti više nego dovoljne.

"Već sada je u okviru onoga što zovemo `Turski tok` za Republiku Srpsku i BiH predviđeno preizimanje gasa u više nego dovoljnim količinama. Planiramo da izgradimo magistralni gasovod Beograd-Banjaluka. Kapacitet kraka do Banjaluke planiran je maksimalno do 800 miliona metara kubnih. Za njegovu realizaciju postoje svi uslovi i ekonomska opravdanost", naveo je Bajatović.

Prema njegovim riječima, u gasnoj privredi u Srbiji su u toku ozbiljne investicione aktivnosti koje će se prenijeti na Republiku Srpsku.

Bajatović je naveo da bi od Beograda do granice sa Srpskom vrijednost investicija u izgradnju gasovoda trebalo da iznosi oko 50 miliona evra.

"Pretpostavljam da gasovod do Banjaluke sa krakovima za ključne gradove usput, te za Rafineriju nafte i tamo gde je razvijena industrija ne bi trebalo da pređe cenu od 120 miliona evra sa kompletnom opremom", rekao je Bajatović.

Govoreći o izgradnji kraka gasovoda od Bugarske do Srbije i Republike Srpske, Bajatović je naveo da bi do 1. oktobra sljedeće godine trebalo da bude završen krak u Bugarskoj prema Srbiji.

"U Srbiji se svugde mogu videti ogromne cevi koje se prevoze. Uradili smo više od 200 kilometara trase. Do kraja godine će 403 kilometra dug linijski deo gasovoda u Srbiji biti završen, a do 1. oktobra sledeće godine biće završena i kompresorska stanica. Već sada znamo da će sav planirani gas biti prodat 20 godina unapred", dodao je Bajatović.

On je rekao da je za FBiH rezervisano 350 miliona metara kubnih gasa, a za Srpsku 800 miliona.

"Tok se radi po svim pravilima Evropske unije i sva potrebna rešenja Energetske zajednice su dobijena", naglasio je Bajatović.

On smatra da je zaustavljenjem izgradnje gasovoda "Južni tok" mnogo izgubila cijela jugoistočna Evropa.

"Cela Evropa će biti u problemu ukoliko ne dođe do kompromisa između Ukrajine i Rusije, s obzirom na to da krajem godine ističe ugovor sa Ukrajinom o tranzitu gasa. To ne može da bude samo pitanje Ukrajine i Rusije, nego cele Evrope, jer 160 milijardi metara kubnih gasa ide preko Ukrajine", rekao je Bajatović.