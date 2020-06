Banjalučka "The Master Craft Brewery" pivara uduplava proizvodnju

Najsavremenija zanatska kraft pivara i pivnica MCB (The Master Craft Brewery) Banjaluka proširila je proizvodni pogon nabavkom nove opreme za fermentaciju piva i time omogućila da sada mogu da proizvedu duplo više piva nego ranije.

Ljubomir Marić, vlasnik "The Master Craft Brewery" pivare iz Banjaluke, kazao je da su sada u mogućnosti da proizvodnju piva uduplaju te da se za vrijeme pandemije izazvane virusom korona nisu predavali, nego su taj period iskoristili kao priliku da nabave opremu i da je instaliraju.

"Iskoristili smo period u kojem nije bilo dozvoljeno da se radi da instaliramo opremu te, kada to sve bude iza nas, da počnemo sa proizvodnjom i ugostiteljskim uslugama u punom kapacitetu", pojasnio je Marić.

Proizvodnja vrhunskih kraft piva na zanatski način koji primjenjuje MCB pivara zahtijeva vrhunski spoj starog i novog u proizvodnji piva.

"Ono što je karakteristično za nas jeste da mi proizvodimo izuzetno domaće kvalitetno kraft pivo, gdje koristimo prirodne i kvalitetne sirovine uz mogućnosti koje pruža savremena procesna oprema, a pritom poštujući tradicionalnu tehnologiju", pojašnjava Marić.

Ističe da ljudi sve više dolaze i sve više kraft pivo postaje dio njihovog života te da su reakcije na ono što rade i nude mahom pozitivne kod svakog gosta.

"Koristimo tradicionalne recepte za zanatska piva, naravno, u modernoj tehnologiji vrhunskog kvaliteta. Proizvodimo pivo na način kako se to ranije radilo, ne koristimo zamjenske sirovine, odnosno koristimo samo prvobitne sirovine, kao što su slad, hmelj, kvasac i voda", objašnjava Marić i dodaje da je najvažniji element dobrog i kvalitetnog piva sigurno ljubav i strast majstora koji to proizvodi.

Ističe da, iako nisu radili skoro dva mjeseca zbog zabrana izazvane epidemijom virusom korona, u njihovoj pivari nije bilo otpuštanja radnika.

"Trenutno imamo zaposlenih 11 radnika, nije bilo nikakvih promjena te razmišljamo da u nekom narednom periodu usljed povećanja obima posla angažujemo i nove radnike", kazao je Marić.

Ističe da kraft pivo prave od brižljivo odabranih kvalitetnih sirovina koje uvoze, jer, kako kaže Marić, njih, nažalost, nema kod nas.

"Sam proces proizvodnje koncipiran je tako da se pivo ne filtrira i ne pasterizuje niti sadrži konzervanse i vještačke arome pa samim tim ono zadržava sve hranjive sastojke, kao i specifičan okus, a nakon konzumiranja nemate glavobolje", istakao je Marić.

Dodao je da je sama ideja o pokretanju ovakve pivare svojevrstan podvig te da je u proizvodnju ovog piva ugrađeno prije svega mnogo ljubavi, strpljenja i dobre volja.

"Ideja je viđena tokom posjete SAD i stara je 14 godina, svoje korijene vuče u činjenici da sam prije svega ljubitelj dobre hrane i dobrog piva, naravno, uz druženje sa dragim ljudima. Kada sam jednom probao kraft pivo, nije trebalo mnogo da postanem iskreni poštovalac, koji svoju fascinaciju želi podijeliti sa drugima. Ipak, bilo je u to vrijeme rano pokrenuti kraft priču u Banjaluci. Velik i odgovoran je to projekat koji nosi mnoge rizika. Priča o kraft pivu tada nije bila došla na naše prostore, nisam ni ja bio spreman da tada pokrenem takvu proizvodnju, jer sam još mnogo toga učio. Međutim, kasnije kroz razgovore sa prijateljima koji proizvode kraft piva u Srbiji i Hrvatskoj, gdje je i sama kraft scena mnogo razvijenija, odlučio sam da to donesem u našu Banjaluku na ozbiljan način", kaže Marić.

Dalji razvoj i perspektiva kraft scene u BiH su sa mnogo izazova, ali se već sada vidi da će ta priča biti mnogo interesantna, a "The Master Craft Brewery" će sa svojim specijalizovanim formatom umnogome pomoći boljem razumijevanju, kako samog proizvoda, tako i procesa proizvodnje izuzetnih kraft piva.