Banjalučka berza o važnosti rodne ravnopravnosti

BANJALUKA - Banjalučka berza po prvi put uz podršku IFC ECA ESG programa i Advantis Brokera, organizuje webinar pod nazivom "Održivi razvoj i liderstvo žena" kako bi se podigla svijest o značaju djelovanja privatnog sektora u doprinosu jednakosti polova i pokazali postojeći primjeri te ojačala uloga žena na radnom mjestu, tržištu i društvu.

"Tokom webinara planiramo da istaknemo važnost rodne ravnopravnosti, predstavimo rezultat nedavne studije o rodnoj raznolikosti u kompanijama koje kotiraju na Banjalučkoj berzi i praktična lična iskustva žena koja zauzimaju visoke pozicije u kompanijama", saopštili su organizatori.

Ovaj webinar je besplatan i održaće se danas u periodu od 11 do 12.30 putem onlajn platforme zoom, a link za prijavu te dnevni red dostupni su na web stranici Banjalučke berze.

Na ovaj način Banjalučka berza pridružila se događaju "Ring the Bell for Gender Equality" koji su, između ostalog podržali i Međunaronda finansijska koorporacija (IFC), UN Women, UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges Initiative (SEE) i Svjetska federacija berzi (WFE).