"Banjalučka pivara" nekad i sad: Vrhunsko pivo uz vrhunske festivale

BANJALUKA - Veliki festivali na našim prostorima ne prolaze bez vrhunskog okusa piva, koji garantuje nezaboravnu zabavu, pa su tako "Nektar OK fest" "Demofest" i "Nektar Fresh Wave" festivali na kojima nektar pivo u vreloj i energičnoj atmosferi gasi žeđ brojnim partijanerima.

Krovni slogan nektara "Sve boje zabave" je ustoličen prošle godine, a i ove godine će pratiti festivalske zabave, na kojima će posjetioci moći uživati u dobrom zvuku i hladnom pivu. Prvu priliku za to će imati već od 6, 7. i 8. jula u prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, gdje je prije pet godina započela misija najbolje zabave, druženja, provoda i adrenalinskog doživljaja.

Sutjeska je epicentar zabave, osmijeha i pozitivnih misli posjetilaca iz regiona, koji uz vrhunske izvođače i nektar pivo čine pravi tim jedne velike OK avanture.

Malo je mjesta u svijetu poput Sutjeske, gdje se na jednom mjestu mogu naći planinski vrh, prašuma, najdublji evropski kanjon, muzika i vrhunsko pivo. Na Tjentištu su dosad nastupali veliki muzičari, poput bendova S.A.R.S, "Letu štuke", "Elemental", "Brkovi", "Zabranjeno pušenje", "Laibach", "Bajaga i instruktori", "Hladno pivo" i brojne druge muzičke zvijezde. Festival svojim nazivom šalje jasnu poruku svima: "Nama je ovdje OK, a učinićemo sve da bude i vama".

Drugi termin za zabavu koja se ne smije propustiti je "Demofest", koji će biti održan na banjalučkoj tvrđavi Kastel od 19. do 22. jula. Da je nektar tamo gdje je i zabava, pokazuje prijateljstvo između "Demofesta" i nektar piva, koje se uz ovaj festival nalazi od samog početka, kada je pravio svoje prve korake. Prijateljstvo dva banjalučka brenda obnovljeno je 2016. godine i nastaviće se u budućnosti kroz zagarantovano dobar provod. "Demofest" je prve korake napravio 2008. godine, a na njemu nastupaju demo bendovi s područja bivše države takmičeći se za vrijedne nagrade. "Rudimental", "Kosheen", "Guano Apes", "Dub Pistols", "Dubioza kolektiv", "Partibrejkerski", "Majke" su samo neke od regionalnih i svjetskih zvijezda koje su priređivale nesvakidašnji spektakl za mnogobrojne posjetioce u revijalnom dijelu programa. Tokom održavanja desetog "Demofesta" festival je posjetilo više od 30.000 ljudi.

Nektar pivo je s ponosom sponzor i najvećeg festivala elektronske muzike u BiH "Nektar Fresh Wave", koji će ove godine biti održan sedmu godinu zaredom, od 9. do 12. avgusta u autentičnom ambijentu banjalučke tvrđave Kastel. Ovaj festival iz godine u godinu dovodi najznačajnija imena svjetske elektronske scene u Banjaluku te ovaj grad stavlja na mapu turističkih mjesta koja su privlačna partijanerima iz svih krajeva Evrope. I ove godine posjetioci će moći uživati u izuzetno dobrom zvuku.

Mahumt Orhan, poznati turski DJ, koji je učestvovao na jednom od prethodnih festivala, rekao je da je oduševljen festivalom i njegovom publikom.

U avgustu 2018. godine ljubitelji dobrog zvuka će zabavljati internacionalne DJ superzvijezde: Sander Van Doorn, Boris Brejcha, Monika Kruse, Deborah De Luca, Julian Jeweil, "Ofenbach", Oxia, LTJ Bukem te Mladen Tomić, Nebs Jack, Siniša Tamamović, Straight Jackin, "Who See", Joma Maja, Goran Emkić i mnogi drugi, pod sloganom festivala "Embrace The Space".

"Nezavisne novine" će sljedećeg petka u tekstu o "Banjalučkoj pivari" predstaviti društveno odgovoran rad ove kompanije.

