Banjalučki aerodrom povećava broj letova za dvije destinacije

BANJALUKA - Banjalučki aerodrom zaključio je 2022. godinu sa rekordnim brojem putnika – 343.009 putovalo je iz Banjaluke. U 2023. planiraju se nove destinacije, ali i proširenje postojećih. Plan je do kraja godine dostići cifru od pola miliona putnika.

Obići zanimljive destinacije za malo novca – ideal je svakog putnika. Sofia Miljatović iz Banjaluke kaže da nema većeg zadovoljstva nego "upecati" povoljne karte i otputovati mimo svakog plana.

Ono što je najzanimljivije i možda najveći gušt, to su te jeftine karte. Nekad čak neplanirano ispadne neko putovanje. Ali kad mi izađe neka reklama ili ponuda, vidim da je jeftina karta, onda ne mogu da odolim - kaže Sofia. Zahvaljujući letovima iz Banjaluke, kaže, mnogo češće se viđa sa rodbinom u Evropi.

"Prije je to bilo od ljeta do ljeta, od praznika do praznika, a sad mogu da skoknem na vikend do njih", dodaje ona.

Ovakav način povezivanja sa dijasporom jedan je od razloga zbog kojeg banjalučki aerodrom bilježi rekordne rezultate u prošloj godini.

U 2022. prevezeno je 343.009 putnika.

Milan Račić, direktor "Aerodroma Republike Srpske" kaže da su zadovoljni, ali planiraju i više.

"Cilj za naredni period, bliži ili dalji, je 500.000 putnika", ističe Račić.

Nije, kaže, riječ o nerealnom cilju, jer su ljetni letovi sa pojedinim avio-kompanijama već dogovoreni i to u većem obimu nego ranije.

"Linija za Memingen već od marta neće ići više dva puta, nego šest puta sedmično, svakim danom sem subote. Za Beč imamo povećanje potražnje, tako da će u ljetnom redu letenja umjesto dva puta, ići će tri puta sedmično - dodaje Račić.

Uz ove, i dalje su aktivne linije za Stokholm, Brisel, Geteborg, Beograd, Malme, Hamburg, Nirmberg, Bazel, Dortmund, Berlin. Milano je aktivan do marta, a onda ugovor za taj let ide na pauzu s idejom da kasnije ponovo bude dostupan.

Letovi iz našeg dvorišta, slažu se turistički radnici, povezali su nas sa svijetom, a sve je veći broj putnika koji ljetovanje planiraju u skladu sa dostupnim direktnim letovima, bez presjedanja.

Ljeto ponovo donosi i letove koji Banjaluku povezuju sa Crnom Gorom, Egiptom, Grčkom i Turskom. Trenutno se pregovara za još neke destinacije, ali u “Aerodromima Srpske” ne žele o detaljima prije vremena. Navode samo da rast od 30 odsto ne planiraju tek tako.

(RTRS)