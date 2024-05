Banjalučkim privrednicima milion i po maraka

BANJALUKA - Grad Banjaluka raspisao je javni poziv za za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Banjaluci za 2024. godinu, za šta će iz budžeta biti izdvojeno oko 1,5 miliona KM.

Javnim pozivom, kako kažu iz Gradske uprave, predviđena je dodjela četiri vrste subvencija, i to: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje), za povećanje produktivnosti i podršku izvozu, za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti i subjektima čiji je rad otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela Jevrejske ulice, kao i nefinansijska podrška korisnicima subvencija, mentoring.

"Kada je riječ o subvencijama za samozapošljavanje cilj subvencije je pokretanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovnog zanimanja na teritoriji grada", kazali su oni.

Kako dodaju ove subvencije podijeljene su u tri linije, od kojih je prva namijenjena preduzetnicima koji su na teritoriji grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršili promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva, te za nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva.

"Druga linija namijenjena je preduzetnicama koje su na teritoriji grada registrovale samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršile promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva, te nezaposlene žene evidentirane u Zavodu za zapošljavanje RS, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva", objasnili su oni, te dodali da je treća linija namijenjena osobama starosti do 30 godina.

"Tačnije preduzetnici starosti do 30 godina koji su na teritoriji grada registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje ili su izvršili promjenu podataka iz dodatnog u osnovno zanimanje od 28. maja 2023. do dana objave javnog poziva, nezaposlene osobe starosti do 30 godina evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, a koje žele da registruju samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na teritoriji grada, do isteka javnog poziva", naveli su oni.

Kada je riječ o subvenciji za podršku izvozu i povećanje produktiviosti, kako kažu, subvencija je namijenjena za nabavku osnovnih sredstava poslovnih subjekata koji djelatnost obavljaju u oblasti prerađivačke industrije, koji su izvozno orjentisani ili koji planiraju svoje proizvode da plasiraju u inostranstvo, a koji su registrovani na teritoriji grada. "Pravo na subvenciju mogu ostvariti poslovni subjekti iz predhodnog stava, koji na dan raspisivanja javnog poziva imaju najmanje dva, a najviše 49 zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom, uključujući i vlasnika, ako se radi o samostalnom preduzetniku", kazali su oni.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti je, kako dodaju, namijenjena samostalnim preduzetnicima registrovanim na teritoriji grada, a čija preduzetnička djelatnost ima status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti, ostvaren u skladu sa odredbama Pravilnika o djelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti.

Uz novčanu podršku, Grad Banjaluka obezbijediće stručnu podršku korisnicima subvencija, u okviru kojeg će sertifikovani mentori u direktnom radu sa poslovnim subjektima pripremiti plan razvoja poslovnih subjekata.

Javni poziv je otvoren do 6. juna 2024. godine.

