Barselona više ne može da apsorbuje neograničen rast broja turista

BERSELONA - Barselona ne može da apsorbuje stalno rastući broj turista i mora da uvede određene restrikcije u tom smislu, kako ne bi postala "tematski park" bez stanovnika, rekao je gradonačelnik Žaume Koljboni.

Prošlog mjeseca, Barselona je obećala da će obustaviti sva kratkoročna iznajmljivanja nekretnina do 2028. kako bi obuzdala rastuće cijene zakupa za mještane. A ranije ovog mjeseca, slike antiturističkog protesta postale su viralne nakon što je nekoliko demonstranata koristilo vodene pištolje prskajući turiste usred rastućih skupova protiv masovnog turizma u Španiji.

Koljboni je istakao da će nastaviti napore da ograniči ponudu jer ne može da utiče na potražnju, za koju je rekao da je procjena beskonačna i da bi mogla da raste između tri i osam odsto godišnje, što "nijedan grad ne može da izdrži".

"Ako imate pozorište sa kapacitetom od 300 mjesta, ne možete da prodate 500 karata čak i ako imate 200 ljudi koji stoje u redu. Sve ima granicu", rekao je Koljboni, prenosi Srna.

Prošle godine je oko 26 miliona turista posjetilo Barselonu u kojoj živi 1,6 miliona ljudi, gdje turizam čini 15 odsto privrede, a zvaničnici se pripremaju za potencijalno rekordnu 2024. godinu.

"Turizam treba da služi modelu grada, a ne suprotno. To je ono što radimo u Barseloni", dodao je Koljboni, očekujući da će drugi slijediti zabranu turističkih apartmana pošto su ga kontaktirali zvaničnici iz drugih gradova.

Međutim, posjetioci sve više favorizuju iznajmljivanje kuća za odmor kada putuju, a kratkoročna iznajmljivanja stranih turista u Španiji porasla su za 24 odsto između marta i maja.

Koljboni, čiji mandat završava 2027. godine, odbacio je ublažavanje zabrane, za koju tvrdi da je legalna, uprkos tome što je osporavana na sudovima, a anketa lokalnih vlasti pokazuje da je podržava 75 odsto stanovnika Barselone.

"Kada 10.000 turističkih apartmana koje grad sada ima završi na tržištu do 2028. godine, to će bio ekvivalent imovine koja se gradi tokom jedne decenije", rekao je on.

On, takođe, ne planira da ublaži postojeću zabranu otvaranja novih hotela u centru grada, a istovremeno nastoji da poveća gradsku taksu koju plaćaju putnici na kruzerima koji borave manje od 12 časova. On je istakao da je cilj da dolasci morem prestanu da rastu nakon dostizanja rekordnih 3,6 miliona putnika 2023. godine.

U međuvremenu, Koljboni je protest prskanja vodom nazvao "apsolutno za osudu" ističući da ne predstavlja duh Barselone, tvrdeći da su svi turisti dobrodošli i da protesti ne bi trebalo da uplaše posjetioce.

