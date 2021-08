Beograd za šest meseci posjetilo pola miliona turista

Oko pola miliona turista posjetilo je Beograd u prvoj polovini godine, što je 75 odsto manje od prometa 2019. godine, kada je prestonicu posjetilo ukupno više od tri miliona turista, izjavio je danas Tanjugu direktor Turističke organizacije Beograda Miodrah Popović.

Napomenuo je da se, ipak, Beograd u turizmu dosta dobro oporavlja od kovid krize u poređenju sa drugim svjetskim metropolama, što potvrđuje i podatak da je broj čarter letova uvećan za 10 odsto u odnosu na isti period prije dvije godine.

Smanjen broj turista je posljedica epidemiološke situacije, kaže Popović i dodaje da oporavak od posljedica pandemije u Srbiji, ako se pogleda region, nije na lošem nivou.

"Ako podatke od januara do juna, uporedimo sa 2013. godinom, kada je bilo preko 600.000, a može se zaključiti da ćemo ove godine svakako preći tu brojku i da će do kraja godine, prema predviđanjima, u Beograd doći do milion gostiju," naveo je Popović.

Dodao je da 2013. nije moglo da se pretpostavi da je to malo ljudi i da je TOB vrijedno radila da se taj broj poveća, a rezultati tog rada vidjeli su se 2019. kada je Beograd posjetilo više od tri miliona turista.

"Na nama je da sada promovišemo Beograd i unapređujemo turističku ponudu, kako bismo ponovo dostigli rezultate iz 2019. godine", kazao je on.

Što se tiče popunjenosti hotelskih kapaciteta, Popović kaže da su rezultati mnogo veći od očekivanih i da popunjenost dostiže 50 odsto od ukupnog kapaciteta.

Rezultati iz maja, juna, jula i avgusta što se tiče popunjenosti smještajnih kapaciteta su dosta veći nego početkom godine.

"U ovom trenutku imamo veliku posjećenost od strane ruskih turista i naravno Turaka koji godinama drže primat što se tiče turizma u Beogradu", istakao je Popović.

Naveo je da ove godine Kinezi nisu posjećivali Beograd, iako su 2019. godine prestigli Turke i u broju dolazaka i u broju noćenja.

Popović je rekao da, gledajući globalnu situaciju sa korona virusom, rezultati nisu zabrinjavajući i da su u nekim segmentima privrede premašili rezultate od prije dvije godine.

Što se tiče tuurističke sezone u Beogradu i predviđanja za naredni period kada je turizam u pitanju, on objašnjava da su za prestonicu karakteristični kratki gradski odmori i da sezona nije jasno izdiferencirana.

"Možemo da kažemo da sezona počinje u maju, završava se krajem oktobra ili početkom novembra, ali potom dolazi čuvena beogradska zima, kada opet imamo značajan broj turista, koji se opredjeljuju za dolazak", rekao je Popović, ističući da je ove godine sezona obilježena korona virusom i mogućnošću dolazaka i prihvatanja turista.

Proteklih nekoliko mjeseci epidemiološka situacija je bolja, pa su neka tržista profunkcionisala, a ističu se region i Evropska tržišta, dok iz Kine i SAD još uvek se bilježi pad posjeta prestonici u odnosu na prije dvije godine.

Popović ističe da je ono što je novo primjećeno na tržištu i što je sada u prvom planu je dolazak Indusa u Beograd, odnosno ljudi sa indijskim pasošem, koji rade u Evropi, a Beograd im je dobro stajalište gdje mogu provesti nekoliko dana u odmoru i zabavi.

"Oporavkom putnog i avio saobraćaja očekujemo veći priliv turista, ali ono što ne raduje je procjena da će se avio saobraćaj na svjetskom nivou oporaviti 2025. godine", rekao je on.

Turistička organizacija Beograda posebno je zadovoiljna ove godine razvojem posjećenosti privatnih i apartmanskih, tzv. "stan na dan" smještaja.

Beograd je, podsjeća Popović, ove godine osvojio treće mjesto u kategoriji Poželjne destinacije i dobio je srebrno odličje za Najbolji promotivni turistički film u svijetu na sajmu u Berlinu.

Za Tanjug je posebo ovom prilikom istakao važnost vakcinacije, jer to će, kako kaže, pomoći opštem zdravlju ali i turističkoj industiji, koja će brže moći da se oporavi, kako bi opet postala jedan od pokretača razvoja Beograda.