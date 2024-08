Berba kruške u Potkozarju mjesec ranije

GRADIŠKA - Berba kruške u gradiškom Potkozarju završena je u više od polovine voćnjaka.

Obrane su rane sorte, junska ljepotica, santa marija, butira i viljamovka.

Do kraja avgusta počeće berba kruške abata fetel i konferans. To je od 25 dana do mjesec ranije od optimalnog perioda branja ovog voća.

U Udruženju voćara Republike Srpske navode da je uzrok u dugom periodu sa visokom temperaturom, koja pogoduje svim vrstama kruške.

"Rod je dobar, a kvalitet iznad očekivanja", naglašava Dragoja Dojčinović, predsjednik ovog udruženja.

Otkupna cijena kruške, bez klasiranja, je 1,2 KM po kilogramu. Dio su otkupili domaći prerađivači, evidentiran je izvoz u Hrvatsku i Sloveniju, a veće količine su uskladištene u hladnjačama.

Nema preciznih podataka o ukupnim količinama kruške ovogodišnjeg roda, osim procjene da je 40 tona po hektaru.

"Teško je ustanoviti koliko ima zasada kruške, zato što su mnogi mali voćari u posljednjih nekoliko godina iskrčili ili zapustili zasade. Razlog tome je neisplativa proizvodnja, visoki troškovi, a loše cijene. Ova godina je izuzetak", kaže Dojčinović.

