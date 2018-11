Bespovratna sredstva za inovativne ideje

BIJELJINA - Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Bijeljine prezentovali su danas u ovom gradu treći javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslovnim subjektima koji imaju inovativne ideje.

Marko Kakuća iz Republičke agencije za mala i srednja preduzeća rekao je novinarima u Bijeljini da je za aplikaciju za sredstva neophodno da postoji registrovana poslovna djelatnost, odnosno da zainteresovani posjeduju preduzetničku ili komercijalnu djelatnost.

"Preduzeća koja obavljaju poslovnu djelatnost od šest do 24 mjeseca mogu dobiti do 10.000 evra, a kompanije koje su aktivne duže od 24 mjeseca i do 30.000 evra", naveo je Kakuća.

On je istakao da je finansijski fond kojim raspolažu agencije koje sprovode poziv tri miliona evra, za ukupno pet javnih poziva na području BiH.

"Za dosadašnja dva javna poziva biće plasirano oko 850.000 evra tako da za naredna tri poziva ostaju respektabilna sredstva", rekao je Kakuća, uz napomenu da učešće privatnog sektora treba da bude najmanje do 50 odsto od ukupne vrijednosti projekta.

Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina Slaviša Jovanović rekao je da poziv za dodjelu bespovratne pomoći finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj, te da je iskustvo u dosadšnjoj saradnji veoma pozitivno.

"Naši privrednici, iako veoma inovativni, imaju problem sa nedostatkom radne snage i kapitala", rekao je Jovanović.

Prijave koje pristignu za ovaj javni poziv biće ocjenjivane prema kriterijumima inovativnosti poslovne ideje, njene izvodljivosti i održivosti, te društvene koristi.

Prijave moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu sa uputstvima koja se nalaze u dokumentu "VodičSmjernice za aplikante", na stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava po projektu "Čelendž tu čejndž" je 17. decembar.