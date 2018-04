Bevanda: Sredstva od putarina rastu svaki dan

SARAJEVO - Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH rekao je danas u Sarajevu da sredstva na posebnom računu prikupljena od putarina rastu svaki dan, ali da do sada nisu raspoređena jer UO Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) nije postigla dogovor o tome.

"Podatak od 64 miliona KM na posebno otvorenom računu u Centralnoj banci do danas je još veći", naveo je Bevanda.

On je objasnio da odluku o raspodjeli ovih sredstava donosi UIO BiH.

"Ja sam dva puta to stavio na UO i dva puta je Uprava predložila minimum za privremeno pražnjenje na bazi one stare odluke, ali za donošenje odluke potrebna su četiri glasa - tri ministara finanasija i još jedan glas", rekao je je Bevanda i dodao da do sada nisu postojala ta četiri glasa zbog čega novac stoji na posebnom računu.

On je naveo da je spreman da podrži svaki dogovor entitetskih ministara u vezi sa raspodjelom novca od putarina.