Bez dogovora sa "Željeznicima" i Naftnom industrijom Srpske

BANJALUKA - Konfederacija sindikata Republike Srpske tvrdi da predstavnici "Željeznica" i Naftne industrije Srpske nisu ispoštovali dogovor ovog sindikata i Vlade Srpske o zaključivanju kolektivnih ugovora za zaposlene u navedenim preduzećima.

U otvorenom pismu predsjedniku Vlade i predsjedniku Republike, predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević naveo je da je dogovor bio da se kolektivni ugovori potpišu do 15. septembra, ali da poslodavci ne žele dogovor sa sindikatom.

U Konfederaciji navode da je porazno to da "u vremenu kada se država odriče dijela poreskih prihoda u korist zaposlenih, poslodavci to ne žele provesti u djelo kroz kolektivne ugovore i na način kako je to definisano zakonom".

"Cijeneći opredijeljenost Vlade ka poboljšanju statusa zaposlenih u Srpskoj, vjerujemo da ćete uložiti dodatne napore, da zajedno riješimo ova dva, lako rješiva pitanja i pokazati socijalno neodgovornim poslodavcima da je Republika Srpska mjesto gdje se poštuju zakoni i radnička prava", navedeno je u pismu.

Iz Konfederacije ističu da će ovaj sindikat pozvati sve zaposlene na solidarnost kako bi svim dozvoljenim oblicima sindikalne borbe pomogli kolegama u ove dvije oblasti.

Konfederacija sindikata Republike Srpske u otvorenom pismu poziva predsjednika Vlade i predsjednika Republike da sa pozicija nivoa vlasti koju predstavljaju uđu u rješavanje ovog problema i sankcionišu neodgovorne poslodavce, jer je u interesu svih institucija i građana Srpske da se pokaže opredijeljenost da radnici treba da imaju zagarantovana prava, da rade na svojim mjestima, da im ta prava garantuje i država kroz zakone i kolektivne ugovore, a ne da "svoja prava traže na ulici".