Bezvizni režim privukao duplo više Kineza

SARAJEVO - Više nego duplo turista iz Kine posjetilo je Bosnu i Hercegovinu za prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Do kraja maja u zemlju je ušlo 31.322 Kineza, što je za čak 118 odsto više nego do maja 2018. godine, kada je taj broj iznosio 14.316.

Paralelno s rastom broja posjeta, gotovo u istom procentu je povećan i broj noćenja, s tim da je statistika pokazala kako svaki turista iz jedne od najmnogoljudnijih zemalja svijeta ostvaruje u prosjeku 1,2 noćenja po dolasku.

Dobro upućeni u ovu oblast kažu kako razlog rasta leži u bezviznom režimu, koji je na snazi od prošle godine. Tako turisti iz udaljenih kineskih provincija ne moraju više dolaziti u Ambasadu BiH u Pekingu da bi dobili vizu.

Međutim, ako se u obzir uzme podatak da je prošle godine 142 miliona Kineza putovalo u inostranstvo, jasno je da je broj onih koji dođu u BiH na nivou statističke greške.

Faruk Borić, izvršni direktor Centra za promociju i razvoj inicijative "Pojas i put", kaže kako je rast turističkih posjeta daleko od punog potencijala, jer postoji nekoliko ključnih nedostataka na kojima je potrebno intezivno raditi.

"Prvi je što nemamo direktne linije iz Kine. Podsjećam da je zbog nerentabilnosti ukinut direktan let Beograd - Peking, tako da je teško objektivno učiniti nešto na planu uvođenja direktne linije ka Sarajevu, Banjaluci, Mostaru", kaže Borić.

Drugi razlog, dodaje on, je taj što agencije iz BiH ne nastupaju zajednički, i to ne samo na nivou BiH nego i regije, a prosječan kineski turista po dolasku u Evropu želi vidjeti što je moguće više zemalja i gradova.

"Prosječna slika kineskog turiste je da dođe u Sarajevo, obiđe Baščaršiju i mjesta gdje se Valter borio protiv Nijemaca, prespava, ide za Mostar, uslika se na Starom mostu, tu negdje i ruča, te odlazi dalje za Dubrovnik da gleda gdje je sniman 'Game of Thrones'. Dakle, jedan dan i nekoliko sati u prosjeku. To govori i da se ponuda mora poboljšati i prilagoditi zahtjevima i navikama kineskih turista, što je sigurno do naše strane", ocjenjuje Borić.

On dodaje kako se ovih dana završava rad na prvoj publikaciji na kineskom jeziku o BiH.

U njoj se predstavlja BiH s različitih aspekata, od opštih, geografskih i ekonomskih podataka do zanimljivosti iz kulture, umjetnosti, životnog stila. Brošura će, pored svoje promocije i distribucije u BiH, biti distribuirana na adrese preko 4.000 turističkih agencija iz Kine, što će nesumnjivo uroditi plodom i turističke mogućnosti BiH približiti kineskoj strani.

Na broj kineskih turista u BiH svakako će pozitivno uticati i ukoliko krajem jula dođe do realizacije najavljenih letova iz Teherana do Banjaluke. Kako je ranije saopšteno iz "Aerodrom Republike Srpske", ovim letovima kompanija "Mahan Air" dovodila bi kineske turiste u BiH.

Generalno, u periodu januar - maj 2019. turisti su ostvarili 534.642 posjete, što je više za 7,8 odsto i 1.105.310 noćenja, što je više za 8,8 odsto u odnosu na isti period 2018. godine.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (19,4%), Srbije (12,3%), Slovenije (6,4%), Italije (5,3%), Njemačke (5,2%), Kine (4,9%) i Turske (4,2%), što je ukupno 57,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 42,3% noćenja.