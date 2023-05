Bh. bombe i granate najviše se izvoze u Saudijsku Arabiju i SAD

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je na ostala tržišta, ne računajući Evropsku uniju, i zemlje CEFTA i EFTA, tokom prva četiri mjeseca ove godine najviše izvozila bombe, granate, torpeda, mine i rakete u iznosu višem od 50 miliona KM, pokazuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH.

Kako piše u ovim podacima, više od polovine novca od prodaje bombi, granata, torpeda, mina i raketa tokom ove godine stiglo je iz Saudijske Arabije.

"U ovu zemlju je izvezeno ove vrste roba za 27.275.220 KM. Slijedi izvoz u Sjedinjene Američke Države za 11.080.195 KM", piše u ovim podacima STK BiH.

Domaće bombe, granate, torpeda, mine i raketa su otišle ove godine i u Tursku za 6.813.226 KM, Egipat za 5.126.449 KM, Češku Republiku za 4.190.816 KM, Srbiju za 4.185.925 KM, Maroko za 3.757.627 KM, Austriju za 2.397.453 KM, Nizozemsku za 1.992.566 KM i Švajcarsku za 1.884.491 KM.

Đuro Kozar, vojno-politički analitičar, rekao je za "Nezavisne novine" da se, prema odluci Predsjedništva BiH kao vrhovne komande, Oružane snage BiH na nekoliko načina rješavaju viška naoružanja.

"Jedan od načina jeste prodaja viška naoružanja zainteresiranim zemljama među kojima su SAD i Saudijska Arabija, s tim da se oružje ne može prodavati zemljama koje su trenutno u borbenim dejstvima ili sukobima. Sljedeći način je uništavanje. Što se tiče prodaje oružja, to je jedan od prihoda koji ide u budžet BiH i na taj način je prodat u prethodnih dvadesetak godina veliki broj naoružanja, od artiljerijskih projektila i topova, do minobacača i ostalog naoružanja koje je potrebno za pješadijske i artiljerijske jedinice u zemljama kojima se prodaje", naveo je Kozar.

Što se tiče vojne industrije u BiH, Kozar kaže da je ona razvijenija u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj.

"Vojna industrija u BiH ima potencijala za veće domete. U FBiH se uglavnom proizvodi pješadijsko naoružanje koje se izvozi, i to u tvornici u Konjicu. Vodi se računa da to oružje ne dođe u ruke terorista ili država koje su u sukobu. Međutim, BiH ne može imati kontrolu nad tim oružjem, jer neko ko kupuje to oružje može ga možda prodavati takvim zemljama. Što se tiče ostalog naoružanja, proizvode se uglavnom nišanska punjenja, projektili, ali je to u manjem broju. U Republici Srpskoj najviše je aktivna tvornica u Bratuncu, koja proizvodi borbena vozila i nišanske sprave za ta vozila. Domaće oružje koje se proizvodi je veoma kvalitetno, a to pokazuje činjenica da ga kupuju i Amerikanci", zaključio je Kozar.