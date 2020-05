Bh. proizvode na tenderima staviti ispred inostranih

SARAJEVO, BANJALUKA - Ponude bh. preduzeća, prilikom učestvovanja na tenderima za dobijanje poslova na bh. tržištu treba da imaju povoljniji tretman u odnosu na inostrane.

Navedeno je to u inicijativi koju je Spoljnotrgovinska komora BiH poslala Savjetu ministara BiH, a u kojoj predlažu produženje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki, koja ističe 1. juna.

Na sastanku, koji su prošle sedmice održali Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, te premijeri Srpske odnosno FBiH Radovan Višković i Fadil Novalić, usaglašeno je da će Savjet ministara razmatrati usvajanje nove odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30 odsto kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana.

Sa druge strane, privrednici traže da preferencijalni tretman domaćeg bude povećan sa sadašnjih pet na 50 odsto. Upravo je procenat od pet odsto na snazi do 1. juna, ali kompanije traže da se on znatno poveća.

Konkretno, privreda zahtijeva da, u slučaju ugovora o nabavkama robe, najmanje 50 odsto ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama, da najmanje 50 odsto radne snage budu bh. rezidenti.

U ranijem periodu organi su bili obavezni primijeniti preferencijalni tretman prilikom obračuna cijene ponuda, u smislu umanjenja cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor u iznosu od 15 odsto za ugovore koji su dodjeljivani u 2015. i 2016. godini. Taj procenat iznosio je 10 odsto za ugovore koji su dodjeljivani od 2017. do 2018. godine, i pet odsto za ugovore koji su dodjeljivani u 2019. godini.

Iz STK BiH smatraju da bi prestanak primjene ove odluke sa 1. junom, a s obzirom na prilike uzrokovane pandemijom kovida-19 u kojima se našla bh. privreda, dodatno izazvao negativne efekte na polju zapošljavanja i razvoja privrede BiH.

Vjekoslav Vuković, predsjednik STK BiH, pojašnjava da od 1. juna preferencijalni tretman domaćeg prestaje da važi, što znači da bi nabavka bila omogućena na slobodnom tržištu.

"U tom slučaju preplaviće nas strani lijekovi, medicinska sredstva, oprema i tako dalje, odnosno sve što megaproizvođači imaju i što je sasvim sigurno jeftinije. U ovom slučaju mi ne idemo uvijek na jeftinoću, nego i na kvalitetu, te da bismo pomogli našem gospodarstvu, tražili smo da se ta odluka produži", rekao je Vuković.

Upitan za procenat koji je spomenut nakon sastanka Tegeltije, Viškovića i Novalića, od 30 odsto, Vuković je rekao da je njihov cilj veći procenat.

"Mi smo uputili zahtjev, čekamo da to doživi svoj pozitivan epilog, pa bilo to 30 odsto ili 50%, vrijediće sasvim sigurno našem gospodarstvu. Izuzetno je teško, jer se radi o međunarodnom sporazumu, a jedini način da postignemo taj cilj jeste da pravdamo to ovom situacijom u vezi sa virusom korona, iz razloga što su i mnogi međunarodni ugovori suspendirani, nisu se mogli realizirati", naveo je Vuković.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, rekao je za "Nezavisne novine" da je situacija u kojoj se nalazimo, a izazvana je širenjem virusa korona, pokazala koliko je važno okrenuti se domaćim kapacitetima i podržati domaću privredu.

"S obzirom na sve pozitivne efekte koje je do sada imala primjena odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg, sigurno bi od velikog značaja za domaća preduzeća bilo da se iznađe mogućnost za njeno produženje", naveo je Blagojević te dodao da se primjenom takve odluke jačaju domaći kapaciteti.