BiH bar deceniju daleko od autoputa Sarajevo - Beograd

BANJALUKA - Iako je dogovor o trasi autoputa Sarajevo - Beograd za svaku pohvalu, u ovom trenutku Bosna i Hercegovina najmanje je deceniju daleko od konkretnih radova na ovom projektu.

"Nemamo odgovore na ključna pitanja, a to su: Ko je investitor i koji je način finansiranja? Odgovori na ta pitanja i dogovor o finansiranju, a radi se o ogromnom novcu, preduslov su za izradu studija, kojih ima najmanje desetak, od one za životnu sredinu do studije izvodljivosti itd. Mi nemamo ni idejni projekat, praktično ništa. Izrada studija je preduslov za izradu glavnog projekta, što će trajati godinama, a poslije toga ide eksproprijacija zemljišta itd. Stotine miliona su neophodne samo za dokumentaciju. Sve je to vrlo, vrlo daleko, ali neka je barem počelo", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak cijelom ovom projektu.

Ono što je činjenica jeste da je Srbija već počela s ovim projektom, tačnije izgradnjom autoputa koji bi izašao u BiH. Prije nešto više od petnaestak dana Srbija je prema BiH uputila inicijativu da se odredi kontakt tačka kod Bijeljine, gdje ovaj autoput treba da uđe u BiH.

"Službeno je precizirano da je kontakt tačka Sremska Rača i ona nije u suprotnosti sa prostornim planovima Republike Srpske. Utvrđeno je i da je u pripremi novi prostorni plan grada Bijeljine i ta kontakt tačka neće biti u suprotnosti s tim prostornim planom. Čim zaprimimo neophodna mišljenja, Ministarstvo transporta i komunikacija će informaciju o kontakt točki uputiti Savjetu ministara BiH na usvajanje i to je prva faza, a ja očekujem da to bude u roku od 15 dana", rekao je za "Nezavisne" Igor Pejić, sekretar Ministarstva transporta i komunikacija BiH, dodajući da dalja procedura podrazumijeva da se taj dogovor zaključi preko Predsjedništva BiH, ali da tu ne bi trebalo da bude problema.

Ono što je u ovom trenutku sigurno jeste to da će u skorije vrijeme Srbija početi sa konkretnim radovima na ovom projektu, a prema nezvaničnim informacijama, i Republika Srpska će aktivnije početi da radi na ovom projektu, odnosno izgradnji autoputa od Bijeljine prema Brčkom.

U svakom slučaju, dogovor o trasi autoputa od Beograda do Sarajeva obradovao je mnoge lokalne zajednice, pa je tako Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, rekao da se sa budnom pažnjom prati svaka izjava u vezi s najavama o izgradnji tog puta.

"Za nas u Istočnom Sarajevu će u narednom periodu biti predmet interesovanja koji će se krak raditi prvi, jer su za nas važne obje komunikacije, ali nas interesuje ovaj krak koji ide kroz naš grad", rekao je Vuković.

Podsjećanja radi, na sastanku u utorak, koji je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, organizovao s nadležnim ministarstvima za izgradnju autoputeva, dogovoreno je da trasa autoputa Beograd - Sarajevo ide od Bijeljine preko Brčkog do Lončara prema Tuzli i dalje preko Sarajeva, a brza cesta da ide preko Pala, Rogatice i Višegrada s konekcijom za Goražde. Vrijednost projekta procjenjuje se na tri milijarde evra.

Koridor 5c

Vlada RS podržala je realizaciju projekta "Izgradnja autoputa na koridoru 5c kroz RS, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša - entitetske granice na jugu".

Ukupna cijena izgradnje autoputa na koridoru 5c kroz RS procijenjena je na više od 500 miliona evra, bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje.

Tender za prvu dionicu od petlje Johovac do petlje Rudanka, dužine šest km, završen je i početak radova očekuje se tokom ove godine. Pored toga, imaju još tri faze i to dionica od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša - entitetske granice na jugu, dužine oko 6 km, dionica od petlje Johovac do petlje Podnovlje, dužine oko 13 km i dionica od Vukosavlja do petlje Podnovlje, dužine oko 23 km.