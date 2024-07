BiH dobija mrežu savremenih naftnih terminala

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministri energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, prisustvovali su svečanom obilježavanju završetka radova na potpunoj sanaciji Terminala tekućih naftnih goriva u Blažuju, kapaciteta 42 miliona litara.

Privredno društvo “Operator – Terminali Federacije” (OTF), koje je jedino ovlašteno za uspostavu i obnavljanje zaliha naftnih derivata na području Federacije BiH, obilježilo je i Dan OTF-a.

Prema riječima premijera Nikšića, Vlada Federacije BiH je, dajući podršku upravi i društvu “Operator-Terminali Federacije” da investiraju i rade, pokazala spremnost da se opreme potrebni kapaciteti.

“ Uz Terminal u Živinicama, otvaramo ovaj u Blažuju, a planiramo da radimo i terminale u Bihaću i Mostaru i time da praktično zaokružimo cjelinu koja je neophodna i na putu BiH prema Evropskoj uniji”, kazao je premijer Nikšić.

Dodao je kako direktive Evropske unije ukazuju da svaka od zemalja mora sebi da osigura određene kapacitete, odnosno rezerve strateških goriva.

“ Mislim da će kapacitiranost naftnih terminala kada to napravimo u Bihaću i Mostaru, biti takva da možemo i regiju opskrbiti, odnosno osigurati da se tu mogu lagerovati određene količine. Svakako da nam je želja da to profunkcioniše u punom kapacitetu, da privrednici prepoznaju da, umjesto da putuju negdje, imaju u svojim terminalima pristup gorivu. To je jedan dodatni impuls za privredu i za Terminale”, poručio je premijer Nikšić izražavajući čestitke i daljnju podršku ovom preduzeću.

Ministar Lakić je istakao da su ovakvi projekti garant energetske sigurnosti Federacije BiH.

“Ogroman je ovo značaj za Federaciju BiH jer sada imamo mogućnosti lakše rukovoditi energetskim sektorom kada imamo na raspolaganju jedan ovakav projekt, odnosno ove objekte. Kompletnu energetsku situaciju u FBiH sagledavamo i ovo je jedan dio toga. U narednom periodu nam predstoje strateške odluke na koji način ove kapacitete koristiti na najefikasniji način da našim sugrađanima, privrednicima i svima ostalima budemo na raspolaganju i da efikasnost ovog projekta bude maksimalna”. kazao je ministar Lakić.

Predsjednik Uprave “Operator – Terminali Federacije BiH” Hermedin Zornić kazao je da su uz Vlade FBiH uspjeli napraviti kvalitetan, najmoderniji i najuređeniji terminal na prostoru bivše Jugoslavije, te da Terminal čini 42 miliona gabarita vertikalnih rezervoara i šest puta pedeset podzemnih rezervoara.

Podsjetio je da su prije nekoliko mjeseci uradili i otvorili poslovnu zgradu, te završili i infrastrukturu ulaza putem željeznice.

“Vrijednost ovog ulaganja je oko 25 miliona KM. Narednih sedam do osam dana pokrećemo radove u terminalu tečnih tereta u Bihaću, završeni su svi projekti, revizija, potpisani su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom i uskoro se očekuje početak izvođenja radova u Bihaću”, kazao je Zornić, prenosi Federalna novinska agencija.

