BiH se obrukala, preduzetnici privatno idu u Dubai na sajam

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina se obrukala i neće učestvovati na prestižnoj izložbi preduzetništva "Expo Dubai", koja se, počevši od oktobra, narednih šest mjeseci održava u Dubaiju, potvrdio je ovo "Nezavisnim" Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore (VK) BiH.

"Tu smo zakasnili, to je već davno završeno. Sve ozbiljne zemlje do aprila su predale promotivne materijale. Od maja je već krenula pretpromocija. BiH to nije napravila. Vi zapravo znate da to rade države, a ne komore ili neke druge institucije. Mi smo tu trebali da imamo određene prateće sadržaje kada su u pitanju poslovni susreti. I mi smo razočarani kao i privrednici i nije realno da očekujemo bilo šta", kaže Egrlić.

Istakao je da službeno niko neće učestvovati, ali da pretpostavlja da će neko od privrednika iz BiH privatno otići u Dubai.

"Država se obrukala u Dubaiu, pored svega što nam je dato kao privilegovanoj zemlji u smislu podrške i nekih besplatnih stvari, BiH ipak neće učestvovati na izložbi", naglasio je Egrlić.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, rekao je da zasad nema konkretnu informaciju šta je s izložbom u Dubaiju te da se sada pripremaju za Sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će biti održan 18. septembra.

Blagojević je "Nezavisnim" rekao da BiH ima ponudu od Republike Srbije da izlaže na njihovom štandu.

Ranije su iz Privredne komore Republike Srpske kazali da je ova izložba u Dubaiju dobra prilika da se BiH predstavi, jer tu ima mnogo investitora koje se mogu zainteresovati za saradnju.

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, ističe da organizovanog puta na izložbu u Dubai nema, jer država ne učestvuje i pored niza olakšica koje je dobila, ali da postoji nekoliko kompanija u Federaciji BiH koje su već u kontaktima s Privrednom komorom FBiH i koje su zainteresovane da o svom trošku posjete "Expo Dubai" jer je to dobra prilika za investicije.

"Mi smo tu za sve zainteresovane. Omogućićemo im podršku u smislu da ih uputimo na najbolje agencije i hotele te da ih obavijestimo o mogućnosti da sami mogu ispratiti dešavanja na njihovoj oficijalnoj stranici i vidjeti šta ih konkretno najviše zanima. Mi smo tu da za njih to istražimo, te omogućimo neke kontakte", kazao je Jašarspahić.

Na pitanje koje su to kompanije, Jašarspahić je odgovorio da to ne može reći pošto u ovom momentu ne žele da se medijski eksponiraju, jer im to nije u interesu.

Ističe da je šteta što BiH nije na vrijeme odgovorila te da je rok, koji je bio kraj avgusta, za prijavu istekao.

Mjesecima se čekalo na odluku Vijeća ministara BiH u vezi s učešćem na ovoj svjetskoj izložbi preduzetništva, a kako su iz Vanjskotrgovinske komore BiH ranije potvrdili, organizatori su čak ponudili i da finansiraju štand na kojem bi se BiH predstavljala.

Učešće na ovom uglednom sajmu inače košta oko tri miliona KM.

Budžet bh. institucija iz kojeg bi se finansiralo ovo učešće još nije usvojen, a s obzirom na to da je na snazi blokada rada institucija BiH zbog odluke predstavnika iz Republike Srpske