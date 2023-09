BiH spremno napustiti čak 81 odsto IT stručnjaka

Prema analizama, IT industrija u BiH nezaustavljivo raste uprkos krizi, a s njom i zarade zaposlenih. Prosječna plata IT stručnjaka iznosi čak 2.200 KM, a zarade programera idu i do nevjerovatnih 6280 KM mjesečno.

Stručnjaci predviđaju da će zarade nastaviti rasti. IT sektor u BiH stvara oko 500 miliona KM prihoda godišnje. S druge strane, mladi sve više napuštaju BiH u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima, a među onima koji odlaze veliki je broj IT stručnjaka. Portal "Paylab" početkom 2017. godine proveo je istraživanje s fokusom na IT stručnjake, koje je obuhvatilo baltičke zemlje, Balkan i centralnu Evropu, u nastojanju da ispita njihovu spremnost za rad u inostranstvu. Istraživanje pokazuje da je čak 78 odsto IT stručnjaka spremno napustiti regiju ako im se pruži prilika za rad u vani.

Istraživanjem su obuhvaćena 4.343 IT stručnjaka, softverska inženjera, tehnička stručnjaka i programera iz 11 zemalja centralne i istočne Evrope. U istraživanje je bila uključena i BiH, odnosno Kolektiv - "posao.ba" s najvećim portalom za istraživanje plata u BiH, "plata.ba". IT stručnjaci iz zemalja centralne Evrope i Balkana otvoreni su za privlačne poslovne mogućnosti i iskazuju relativno visoku spremnost putovati u inostranstvo radi posla. Samo 22 odsto ispitanika zaposlenih u IT sektoru potpuno isključuje rad vani. U BiH postotak IT stručnjaka koji su spremni na preseljenje zbog posla, uključujući i one koji bi se preselili samo na kraće vrijeme, dostiže čak 81 odsto. Trećina ispitanika iz regije bila bi voljna putovati u inostranstvo zbog posla na kraći period, od najviše nekoliko mjeseci, dok bi se 30 odsto Bosanaca i Hercegovaca zbog atraktivne poslovne ponude preselilo na duže vrijeme, navodi se u analizi portala "posao.ba". Kao jedan od najvažnijih i najprivlačnijih razloga za rad u inostranstvu ispitanici su naveli veće plate u zapadnoj Evropi, koje su nerijetko dvostruko više od onih koje inače zarađuju u svojoj zemlji. I dok su plate i povlastice koje zapadne kompanije nude presudne za 57 odsto ispitanika iz regije, atraktivne opcije za lični i profesionalni razvoj na drugom su mjestu.

Osobe zaposlene u IT sektoru takođe privlače tehnički izazovi koji im pružaju priliku raditi s kvalitetnim tehnologijama i učestvovati u zanimljivim i važnim projektima. Neke IT kompanije idu čak tako daleko da nude mogućnost spajanja članova porodice, a sve kako bi privukle vrhunske IT stručnjake, piše "Večernji list BiH".

Osim što negativno djeluje na operativno poslovanje IT industrije, odlazak stručnog IT kadra iz BiH ima za posljedicu i potencijalno velike ekonomske gubitke. U studiji koja je provedena u Sarajevskom kantonu navodi se da odlazak jednog senior softver developera iz BiH uzrokuje direktnu i indirektnu štetu od 4 miliona KM, dok je gubitak prouzrokovan odlaskom stručnog IT kadra u posljednjih 12 mjeseci procijenjen na više od 300 miliona KM.

Podjednako zabrinjava i podatak da broj IT stručnjaka koji su napustili BiH u proteklih 12 mjeseci premašuje ukupan broj studenata upisanih na sve fakultete koji edukuju IT kadar u kantonu Sarajevo.