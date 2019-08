BiH uvela uvozna ograničenja: Piletini iz Turske skresana krilca

SARAJEVO - Po zahtjevu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Kancelarija za veterinarstvo BiH ograničila je uvoz pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa iz Turske, saopšteno je iz tog ministarstva.

Kako su istakli, Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donio je ovu odluku u cilju zaštite domaće industrije.

Pojasnili su da se odluka odnosi na one izvozne objekte u Turskoj koji nisu na EU listi, odnosno koje nemaju dozvolu za izvoz u EU.

"Odluka ima za cilj održanje statusa BiH kao zemlje koja odnedavno može svoje proizvode od pilećeg mesa da izvozi u EU", naglasili su oni.

Šarović je za "Nezavisne" rekao da je važno napomenuti da se ovdje ne radi o zabrani, već da je svjesno upotrijebljen termin "ograničavanje" uvoza.

"U jednom periodu će na našem tržištu biti manje piletine iz Turske i logično je da tu tržišnu tražnju treba da pokušaju da iskoriste domaće kompanije", rekao je Šarović.

U Ministarstvu, s tim u vezi, navode da BiH uvozi više hiljada tona pilećeg mesa i prerađevina iz susjednih zemalja i Turske, uprkos tome što BiH može da zadovolji domaću potražnju i što je značajan izvoznik.

"Domaća proizvodnja pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa posljednjih godina ubrzano se razvija. Samo u 2018. godini izvezeno je više od 9.000 tona mesa i prerađevina iz BiH u zemlje regiona, a proteklih dana prvi kontingenti krenuli su i prema zemljama EU", naglasili su u Ministarstvu.

Nemanja Vasić, predsjednik Udruženja mesoprerađivača RS, kaže za "Nezavisne" da bh. proizvođači pozdravljaju ovu odluku, te ističu da je to šansa za domaću proizvodnju. On kaže da je piletina dobar primjer kako se domaća proizvodnja može razvijati kada zemlja stavi carinsku zaštitu na svoje proizvode. On, naime, ističe da je, otkad je uspostavljen Sporazum o trgovini s EU, domaća piletina bila zaštićena, i to je dovelo do snažnog razvoja domaće proizvodnje.

"BiH je trenutno lider u regionu i imamo ekspanziju u toj proizvodnji. U svakom slučaju, ova mjera će još više povećati proizvodnju, prodaju i osavremeniti naše pogone i sigurno je iz tog razloga ovo dobra vijest za sve nas", rekao je Vasić. Dodao je da je za donošenje ove mjere vjerovatno iskorišteno kršenje nekih drugih dijelova sporazuma s BiH od strane Turske.

"Mi sada imamo ogroman prostor za rast. Imamo sirovinsku bazu i sve ostalo što je potrebno za proizvodnju. Drugo, ovo je oblast koja se vrlo brzo može povećati. Ljudi koji rade bukvalno samo fizički dograde svoje proizvodne prostore. U procesu proizvodnje nije veliki ciklus, on traje oko mjesec dana do dva i vrlo brzo se može razviti", naglasio je on.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u prvih šest mjeseci ove godine BiH je izvezla 1.200 tona pilećeg mesa i prerađevina od piletine u ukupnoj vrijednosti od 3,5 miliona maraka.

U istom periodu, kako je navedeno, BiH je uvezla četiri puta više ovih proizvoda vrijednih više od devet miliona maraka. Takođe, u istom periodu, prema podacima UIO, uvezeno je oko 12.000 tona različitog mesa i mesnih proizvoda vrijednosti od 65 miliona maraka.

Formiran Centar zbog afričke kuge svinja

Mirko Šarović je donio odluku o formiranju Zajedničkog centra za kontrolu afričke kuge svinja, kriznog štaba koji će raditi na sprečavanju pojave ove bolesti u BiH.

"Zajednički centar radiće na koordinaciji sprovođenja svih aktivnosti i mjera u cilju sprečavanja unošenja, ranog otkrivanja i suzbijanja afričke kuge svinja, kao i koordinaciji sprovođenja epidemiološkog ispitivanja na teritoriji BiH", naveli su iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kako podsjećaju, prethodno je Kancelarija za veterinarstvo BiH usvojila Uputstvo o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljaka radi sprečavanja unosa u BiH afričke svinjske kuge iz Srbije, kojim se zabranjuje uvoz domaćih i divljih svinja, kao i proizvoda porijeklom od domaćih i divljih svinja koji nisu bili obrađeni na način da je sa sigurnošću uništen virus afričke svinjske kuge.