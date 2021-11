Bijeljina zabranila rad trgovinama nedjeljom, slijede li je drugi gradovi

BANJALUKA, BIJELJINA - Posljednja odluka o zabrani rada nedjeljom donesena je u Skupštini grada Bijeljina, dok iz Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS ističu da će u narednom periodu uputiti inicijativu ministarstvu kako bi se zakonski regulisala zabrana rada nedjeljom.

Goran Savanović, predsjednik ovog sindikata, pozdravio je odluku Bijeljine i istakao da bi ovo trebalo da posluži kao primjer ostalim zajednicama u Srpskoj.

"Potrebna je normativna regulativa koja će reći ne radite, ali ne radite svi. Imamo jedan dio poslodavaca koji bi bez problema pristali da se ne radi nedjeljom, ali pod uslovom da, ako ne rade oni, ne rade ni ostali konkurentni subjekti", kaže Savanović za "Nezavisne".

Savanović je rekao da je potrebno promijeniti svijest građana i svijest kupaca, a prvenstveno svijest poslodavaca, te da njihove "megalomanske želje za ogromnim profitom treba da se malo smanje".

Dragana Šobot, sekretarka Udruženja trgovine pri Privrednoj komori RS, ističe da je potrebno ispoštovati sva prava radnika u skladu sa Zakonom o radu u smislu slobodnih dana, ali i da bi zabrana rada nedjeljom, ukoliko se proširi na cijelu Srpsku, izazvala određene posljedice na privredne subjekte.

"To će imati lančanu reakciju, posebno sad u vrijeme pandemije, tako da mislimo da će ta odluka imati efekta na privredne subjekte iz ove djelatnosti u svakom smislu i ne znam da li će proizvesti reakciju i kod drugih opština i gradova, ali sa aspekta poslovne zajednice ta odluka neće biti prihvaćena", kaže ona.

Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS, za "Nezavisne" je rekao da su oni krajem 2019. i početkom 2020. godine aktivno radili na ovom pitanju, ali da ih je pandemija zaustavila.

"Sigurno ćemo u budućem periodu imati određene inicijative na tu temu, ali ja mislim da između ta dva ekstrema, potpunog rada i potpune zabrane, treba pronaći međurješenje koje će biti ograničenje rada ili eventualno dvokratni rad", kaže on.

Ćosić ističe da su primjedbe na terenu jako važne te da će praksa pokazati koliko je obustava rada dobra u slučaju velikih gradova, te dodaje da je potrebno da sve lokalne zajednice aktuelizuju to pitanje.

"Ako stanovništvo bude negodovalo zbog obustave rada i imalo problem u svojim nabavkama, onda ste vi kao lokalna zajednica pokazali neefikasnost. Veći gradovi imaju drugačije životne potrebe stanovnika koje moraju biti manifestovane kroz određene nabavke čak i nedjeljom", kazao je on za "Nezavisne".

Kada je riječ o ekonomskim posljedicama, iz Sindikata kažu da apsolutno nikakve posljedice ne bi nastupile ako bi nedjelja bila neradna.

S druge strane, Saša Stevanović, ekonomski analitičar, ističe da ekonomija ne voli nagle šokove, a da odluka iz Bijeljine to jeste i dodaje da je pozitivno da se sa ovom željom krenulo, ali recept za ostvarenje te želje je upitan.

"Upitno je ko treba da plati tu socijalnu inovaciju - ukidanje rada nedjeljom, a čini mi se da tu socijalnu inovaciju plaćaju samo preduzetnici. U kratkom roku imaćemo pad ekonomske aktivnosti ako se radi jedan dan manje. Odluka da se ne radi nedjeljom je hrabra i treba je shvatiti kao želju za socijalnom inovacijom, ali je ispravniji put smanjenje fonda radnih sati sa 40 na 32, rad na povećanju slobodnog vremena i to nije moguće uraditi ad hoc, već to treba postaviti kao cilj za naredne četiri do pet godina", kaže Stevanović.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, najavio je da je pripremljen prijedlog o neradnoj nedjelji na području najvećeg grada Srpske.

"Ovaj prijedlog bi trebalo da bude na narednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka i nadam se da će ovo uskoro biti odobreno, kako bismo išli u tom pravcu da nedjelja bude neradna", naveo je Stanivuković.