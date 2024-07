Bijesni stanovnici Barselone špricali turiste vodom (VIDEO)

Stanovnici Barselone su tokom vikenda izašli na ulice kako bi protetvovsli protiv masovnog turizma, koji krive za vrtoglavi skok cijena najma.

Kažu da je grad postao "nemoguć za život".

Više medija prenijelo je da su hijade demonstranata, uključujući više od 150 organizacija, marširale Barselonom u subotu.

Na fotografijama se vide demonstranti kako nose natpise "Barselona nije na prodaju" i "Turisti, idite kući".

Imagine traveling to Europe to spend your hard-earned money in their dying economy And you end up getting sprayed with water guns by angry degrowth protesters pic.twitter.com/HllUVmOGzH