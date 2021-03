Bingo i partneri dodijelili grantove ženama za pokretanje biznisa

U cilju osnaživanja žena kompanija Bingo zajedno sa partnerima Oaza, Plazma i Schwarzkopf, te prijateljima projekta Dita, Violeta, Delimano, Alma Ras, La Rive, Elode i Klas implementirali su projekat Odvažne i hrabre, to ste vi. Poziv se odnosio na sve žene koje žele pokrenuti biznis i bio je otvoren od 24. februara do 6. marta, nakon čega je uslijedila predselekcija, a potom i online glasanje od 11. do 18. marta. U tom periodu javnost je mogla dati svoj glas za ideju koju smatraju najboljom, od ponuđenih osamnaest.

Danas se preduzetništvo smatra pokretačem ekonomskog razvoja. Cilj projekta "Odvažne i hrabre" 2021. godine je pružiti podršku ženama preduzetnicama koje su u prvoj fazi pokretanja biznisa. Na ovaj način žene postaju samostalne, finansijski stabilne, a sa druge strane doprinose bh. privredi.

"Na poziv se odazvalo 300 žena s fantastičnim idejama. Za komisiju je bilo vrlo izazovno uraditi predselekciju i odabrati osamnaest biznis ideja koje su prošle u drugi krug. Za osvajanje grantova od sedam, pet i tri hiljade nominirano je po pet učesnica, a za dva granta od po hiljadu KM, tri učesnice. Online glasanje je trajalo osam dana i bilo je zaista zanimljivo posmatrati koliko su pažnje izazvali svi projekti. Ističemo da su sve ideje izuzetno kvalitetne i vjerujemo da će i ove poduzetnice koje nisu dobile grantove od nas, pronaći izvor finansiranja i ostvariti planove", kazala je Tatjana Paunoski, rukovodilac službe marketinga Binga.

Partneri koji su podržali projekat izrazili su zadovoljstvo zbog prilike da učestvuju:

"Kompanija Oaza je s oduševljenjem prihvatila učešće u ovom projektu jer smatramo da je ekonomsko osnaživanje žena jedno od najperspektivnijih područja za investiranje. Žensko poduzetništvo, kao temelj ekonomskog rasta, pridonosi stvaranju novih i jačanju postojećih tržišta, povećanju bazena talenata, stvaranju novih radnih mjesta i omogućava brži napredak i rast kompanija", izjavila je Sajra Ajanović, predstavnica i projekt menadžer Oaze.

Jedan od partnera je i Henkel Beauty:

"Kada smo mi u Henkelovoj poslovnoj jedinici posvećenoj ljepoti i njezi, dobili poziv da učestvujemo u projektu koji za cilj ima pružiti podršku ženama poduzetnicama, kako bi postale samostalne i financijski stabilne - dileme nije bilo. Naime, svrha svega što mi radimo sa brendovima poput: Palette, Taft, Syoss, Fa, Schauma ili Gliss; je pomoći ljudima da izgledaju i da se osjećaju lijepo, gradeći im samopouzdanje i samopoštovanje, kako bi podizali mostove jedni prema drugima i stremili ka ostvarenju svojih snova", istakao je Samir Hodžić iz Henkela.

Ipak su projektom najviše oduševljene korisnice grantova. Njih pet će u budućnosti pokrenuti ili dodatno razviti vlastiti biznis: "Zahvaljujući Bingu, partnerima i kupcima, moj san postaje stvarnost. Ovu finansijsku podršku od 7.000 KM ću iskoristiti za nabavku veće CNC mašine na kojoj ću proizvoditi edukativne materijale i igračke za djecu u većim dimenzijama i količinama. Za ideju je 'kriv' moj sedmogodišnji sin, kojem smo na hobi CNC mašini pravili igračke. Shvatili smo da od toga možemo da napravimo jedan bh. brend", riječi su Sabine Mehmedinović iz Zenice.

Zekija Hanjalić je dobila grant od 5.000 KM za projekat koji je nazvala "PikNik": To je projekat za realizaciju raznovrsnih radionica za djecu i odrasle u prirodnom okruženju, sa fokusom na reciklaži i očuvanju prirode. Zahvaljujem kompaniji Bingo i partnerima na sredstvima koja će mi omogućiti realizaciju projekta".

Grant od 3.000 KM dobila je Merisa Ahmetović iz Srebrenice, majka dvoje djece, čija je ideja razviti plasteničku proizvodnju paradajza. Smatra da je to odlična prilika za finansijsku stabilnost, te da će ponuditi nešto novo u svom okruženju.

Meliha Selimović iz Zenice je najmlađa dobitnica granta u sklopu projekta. Za 1.000 KM planira kupiti kameru kojom će zabilježiti svoja kulinarska umijeća i ujedno promovisati domaće proizvode, a sve to putem društvenih mreža.

Hiljadu KM je dobila i Lamija Basara, likovna umjetnica iz Donjeg Vakufa želi otvoriti atelje u sklopu kojeg će prodavati svoje slike, te unikatne suvenire i ručno rađeni nakit.

Bingo nastavlja sa društveno odgovornim djelovanjem, te njihova saradnja sa dobitnicama sredstava će se nastaviti u budućnosti.

Iz kompanije su zahvalili svim kupcima koji su učestvovali u projektu tako što su kupovali posebno označene proizvode u periodu od 24. februara do 8. marta 2021. i time doprinijeli donacijama.