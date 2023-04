Bivši predsjedavajući Savjeta ministara BiH preuzima bijeljinsku kompaniju

BIJELJINA - Svetozar Mihajlović, bivši predsjedavajući Savjeta ministara BiH, preuzima upravljanje firmom "Duvan" iz Bijeljine.

Podsjećamo, on je bio u Savjetu ministara BiH od 3. februara 1999. do 6. juna 2000. godine, a takođe je bio direktor ove firme od 2003. godine do 2017. godine, te je tada razriješen dužnosti zbog odlaska u penziju.

Kako piše u rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS, utvrđuje se da ponuda za preuzimanje sadrži sve elemente propisane odredbom Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

"Ponudilac je na dan podnošenja zahtjeva, 5. aprila, bio vlasnik 1.485.402 redovne akcije oznake DUVN-RA, odnosno 1.485.408 glasova u Skupštini eminenta ili 29,998073 odsto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini eminenta. Ponudilac u postupku preuzimanja djeluje samostalno. Prosječna cijena akcija, utvrđena na način propisan odredbom zkona iznosi 0,1794 KM, kao i da je ispunjen kriterijum likvidnosti, te se ponudilac u ponudi za preuzimanje obavezao za svaku akciju koja je predmet ponude platiti cijenu od 0,215 KM, što predstavlja višu cijenu od prosječne cijene ostvarene na berzi u periodu od godinu dana prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje", stoji u rješenju.

Dodaje se da rok plaćanja deponovanih akcija iznosi 10 dana od dana isteka roka važenja ponuda za preuzimanje.

"Ponudilac je na poseban račun kod Atos bank Banjaluka deponovao novčana sredstva od 745.245 KM, kao depozit sa posebnom namjenom za plaćanje deponovanih akcija u postupku preuzimanja. Na taj način su obezbijeđena sredstva za plaćanje svih akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje", navodi se u rješenju Komisije za hartije od vrijednosti koje je objavljeno 7. aprila ove godine.

Mihajlović je za "Nezavisne novine" potvrdio da preuzima ovo preduzeće, te da je dugo godina u duvanskoj industriji.

"Moja želja je da proizvodnju duvana održimo, da postepeno u dogovoru sa resornim ministarstvom i lokalnom samoupravom tu proizvodnju pokušamo ponovo vraćati na neke vrijednosti koje su bile u prethodnim godinama. Krajem devedesetih, početkom dvijehiljaditih godina proizvodnja je naglo pala i ostali smo samo mi koji se bavimo organizovanom proizvodnjom duvana. Nažalost, drugi su ugasili proizvodnju zbog sveukupne situacije koja je bila na tržištu", naveo je Mihajlović.

Na pitanje kakvi su trenutno podsticaji u duvanskoj industriji, Mihajlović odgovara da oni nisu dovoljni.

"Oni nisu dovoljni da zainteresuju proizvođače da ostanu i proizvode duvan. Podsjećam da su 2010. godine podsticaji bili 1,5 KM po kilogramu duvana, a prošle godine bili su 43 feninga, a pretprošle 27 feninga. Vidite koliko su ti podsticaji smanjeni, umjesto da se povećavaju zbog inflacije i troškova života. Nadamo se da će podsticaji za duvan rasti i dostići jednu KM od ministarstva, a očekujemo i od lokalne zajednice 30 feninga, što bi na neki način pokrivalo cijenu proizvođača. Trenutno imamo između 95 i 100 kooperanata u Semberiji i Posavini, a skoro sve izvozimo, najviše u Italiju, a ranije smo i u Bugarsku i Grčku izvozili naš duvan", kazao je Mihajlović.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom prošle godine je od akciza na domaći duvan i duvanske prerađevine prihodovano oko dva miliona KM.

"U prva dva mjeseca ove godine je od akciza na domaći duvan i duvanske prerađevine prihodovano 68.053 KM", naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.