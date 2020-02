Blagojević: Preduzeća iz Srpske u problemima zbog virusa korona

BANJALUKA - Privreda Republike Srpske suočila se sa prvim negativnim efektima pojave virusa korona jer domaća preduzeća ostaju bez komponenti koje dobijaju iz Kine zbog čega su ugroženi njihovi ugovori sa kompanijama iz EU.

Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević izjavio je Srni da su pojedine domaće firme, koje direktno posluju sa kineskim kompanijama, došle u nezavidnu situaciju da su njihovi partneri u Kini zatvorili fabrike i u ovom mjesecu ne mogu očekivati isporuku komponenti koje koriste.

"Naše firme od kineskih kompanija kupuju komponente, dorađuju ih i potom isporučuju, najčešće za strane partnere. Sada su došle u nezavidnu situaciju da su njihovi partneri u Kini, iako se ne nalaze u neposrednoj blizini oblasti Vuhana, odlukom tamošnjih vlasti suočeni sa zatvaranjem fabrika i u ovom mjesecu ne mogu očekivati isporuku komponenti", naglasio je Blagojević.

Prema njegovim riječima, to može dovesti do direktnog ugrožavanja ugovora koje firme iz Republike Srpske imaju sa stranim partnerima, koji su uglavnom iz zemalja EU.

"Upravo zbog toga naše firme mogu doći u nezgodnu situaciju da ne mogu da ispoštuju ono na šta su se obavezale ugovorima. To postaje potencijalna prijetnja i može dovesti do ugrožavanja ugovora koje naše firme imaju sa inostranim partnerima. Nažalost, na to ne možemo da utičemo", rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao da su najviše ugrožena preduzeća iz sektora metalske, elektro i industrije plastike.

Kineski predsjednik Si Đinping upozorio je zvaničnike da su pretjerali sa naporima za sprečavanje širenja virusa korona i da ugrožavaju privredu.

Privredni rast Kine je najsporiji u protekle skoro tri decenije i sve ukazuje na to da kinesko rukovodstvo želi da uspostavi ravnotežu i da zaštiti ekonomiju, ali i da spriječi širenje oboljenja od kojeg je umrlo više od 1.000 ljudi, a zaraženo više od 40.000.