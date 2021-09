Blok 7 Termoelektrane Tuzla na čekanju

TUZLA - Nakon najave Kine na sjednici Generalne skupštine UN-a da ova zemlja prestaje s izgradnjom termoelektrana na ugalj u inostranstvu i pojačava podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije, izgradnja bloka 7 Termoelektrane Tuzla postala je još neizvjesnija.

Nastavak projekta je na čekanju, a naredni korak očekuje se od Parlamenta FBiH koji treba raspravljati o izmjeni ugovora sa kineskim konzorcijem.

Pompezno najavljivana gradnja bloka 7 Termoelektrane Tuzla kao najveće poslijeratne investicije vrijedne 1,4 milijarde KM trenutno je mrtvo slovo na papiru. U pripremne radove uloženo je 18 miliona KM i tu je sve stalo jer je kineski konzorcij tražio izmjenu ugovora. Fijasko ovog projekta je očekivao i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

"Što se mene tiče, blok 7 je davno završena priča. To je nešto što mi iz nevladinog sektora, za koji oni smatraju da smo neozbiljni, ponavljamo već 10 godina. Sada se javljaju i drugi iz akademske zajednice koji kažu da je to završena priča i da ne treba srljati u taj projekat. Blok 7, izgradio se ili ne, nikada neće raditi profitabilno. Samo je pitanje koliko će ovi naši političari, koji su inače kukavice, smoći hrabrosti da građanima kažu istinu", smatra Žiško.

On ističe da bi BiH trebalo pod hitno da obavijesti kineskog partnera s obzirom na to da on nije ispoštovao uslove iz ugovora, da izlazi iz projekta, te da se traži nadoknada štete i onog što je do sada uloženo.

"Nakon toga ozbiljno treba započeti dekarbonizaciju ili tranziciju energetskog sistema kao obnovljivim izvorima energije te stvoriti ozbiljne planove za energetsku tranziciju za područja koja su ovisna o uglju. Centralne vlasti bi trebalo da pomognu lokalnim zajednicama čije su ekonomije vezane za sektor uglja, da narednih godina okrenu svoje ekonomije ka nekim drugim sektorima i obezbijede radna mjesta osobama koje rade u rudnicima", naglašava Žiško.

Slično misle i mještani Bukinja koji žive uz Termoelektranu, te kažu da dugo vremena upozoravaju da se vrijeme gubi i da se počne raditi odsumporavanje jer stanovništva je sve manje - ili umire, ili seli.

"Mi hoćemo da živimo jer ne treba zbog struje da ispaštamo mi stanovnici. Ispaštat će svi, ne samo mi, i finansijski i svakako. Razgovore o bloku 7 treba završiti i krenuti hitno odsumporavanje Bloka 5. Kako ovdje ljudi žive možete vidjeti ako dođete u ambulantu", kaže Goran Stojak iz Bukinja.

Od projekta bloka 7 ovise i rudnici iz TK jer, kako je nedavno kazao Admir Andelija, generalni direktor "Elektroprivrede", uz pomenuti blok idu površinski kopovi Šikulje i Dubrave, a jamska eksploatacija u Mramoru se zatvara. Za Andeliju je ovaj projekat nužan za energetski sektor BiH, ali je i priznao da država ne zna drugo rješenje.

"Mi nemamo alternativu, mi to moramo raditi. Svi ovi koji su i za i protiv neka kažu drugo rješenje i mi ćemo ga prihvatiti. Mi zasad nemamo drugo rješenje. Mi smo jasno rekli - opredijeljeni smo da realizujemo ugovor, mi niti jednom našom izjavom ili potezom nismo doveli u pitanje realizaciju tog ugovora", kazao je nedavno Andelija.

Očitovanje o sudbini bloka 7 zatražila je i Vlada Tuzlanskog kantona, a više informacija o projektu će se znati nakon što ovaj krucijalni problem dođe na dnevni red Parlamenta FBiH, koji će donijeti konačnu odluku.