Boksit oživljava podgrmečki kraj

​SANSKI MOST - Sanski Most bi u narednoj kalendarskoj godini mogao postati jedan od lidera u proizvodnji boksita, s obzirom na to da se očekuje pokretanje dva rudnika u kojima će se eksploatisati ta ruda, izjavio je načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović.

"Očekujemo da će pokretanje proizvodnje boksita dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i da će lokalna zajednica kroz prihode od koncesija ostvariti značajnu korist. Proizvodnja boksita bi ekonomski oživjela čitav ovaj kraj, a imala bi i veliki značaj za samu općinu", rekao je Hasanbegović.

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu obavljene su administrativno-proceduralne radnje u vezi s izdavanjem koncesionih dozvola, a istraživački radovi su pokazali kako se na rubnim područjima planine Grmeč kriju ogromne zalihe pomenute rude.

U narednom periodu se očekuje izdavanje koncesione dozvole preduzeću "Marčeta Impex" iz Bijeljine za eksploataciju boksita na lokalitetu Oštrelj, koji je udaljen nekoliko kilometara od mjesta Lušci Palanka. Koncesija se odnosi na zemljište čija površina iznosi ukupno 29 hektara i izdaje se na period od 20 godina.

Eksploatacija boksita planira se započeti i na lokalitetu Bojište, također u blizini Lušci Palanke, a zainteresovani koncesionar je preduzeće Rudnici boksita Jajce iz istoimenog grada.

Istraživanja koja su oni proveli u proteklom periodu pokazala su kako se na tom području nalaze velika nalazišta ove rude, a procijenjeno je kako bi proizvodnja na godišnjem nivou mogla iznositi oko 50.000 tona.

Preliminarna istraživanja provedena prije nekoliko decenija, pokazala su kako planinska oblast Grmeča, u trokutu između Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta, krije bogata ležišta crvenog boksita, koji se smatra najkvalitetnijom rudom za proizvodnju i obogaćivanje aluminijuma.