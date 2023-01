Boler: Dolazak DFC-a potvrda da dogovor nije politički trik

BEOGRAD - Brzina dolaska američke Međunarodne investicione finansijske korporacije DFC u Beograd, potvrđuje da dogovor u Vašingtonu nije bio politički trik, rekao je izvršni direktor korporacije, Adam Boler za "Tanjug" na današnjoj telefonskoj pres konferenciji.

On je međutim ocijenio da će, za investicije trebati nešto više vremena i tako, odgovorio na pitanje "Tanjuga" da li se može očekivati slična brzina realizovanog poslije sporazuma potpisanog u Bijloj kući u realizaciji dogovorenih projekata u Beogradu.

"Trebaće vremena. Treba da napravimo analize, da pripremimo dokumentaciju... i to su naši prvi koraci. Susreli smo se sa stotinama i stotinama kompanija koje su sada u tom procesu. Nakon analiza ćemo utvrditi gdje vidimo interes i zavisno od toga potpisati ugovore. Za to će svako trebati nekoiliko mjeseci vremena. Nije to nešto što može odmah da se uradi", rekao je Boler.

On je istakao fokusiranost DFC na ekonomski napredak zemalja u razvoju, iako su SAD, kako je rekao, u izbornom procesu i poručio da to opredeljenje ne zavisi koja je administracija na čelu SAD.

Boler je ponovio da je delegacija sa kojom je bio u Prištini i Beogradu uradila veliki posao na osnovu sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu sa liderima Beograda i Prištine i ocijenio to kao ogroman korak ka normalizaciji ekonomskih odnosa.

Na pitanje medija na koji način će DFC smanjiti kineski uticaj u regionu Boler je odgovorio da je interes SAD u regionu je prije svega ekonomski.

"Kinezi ne investiraju u region zbog svoje dobre volje niti iz dobrotvornih razloga, već zbog uticaja", rekao je on.

Naglasio je da SAD žele da investiranjem ojačaju suverenitet tih zemalja i da ih učini saveznicima".

Na pitanje o saradnji SAD i EU, poručio da su SAD, kada je riječ o investicijama EU, srećni što su u tome partneri i da ima u vidu, kada je riječ o saradnji sa EU, investicije koje su na zapadnom balkanu u toku.

Mnoge investicije su nam zajedničke, jer naš primarni cilj je da zaštitimo suverenitet naših saveznika, jer neke investicije su način rušenja tog suvereniteta, dodao je Boler

Direktor regionalne kancelarije DFC u Beogradu, Džon Jovanović se takođe uključio u razgovor sa predstavnicima medija i podsjetio na četiri četiri ključna projekta koja su dogovorena u Beogradu - gradnja auto-puta mira, zeljezničke pruge Beograd-Priština, podrška malim i srednjih preduzeća, saradnja mladih Kosova i Srbije, prenosi "b92".