Borisov biznismenima: Prodajte skupa auta i platite radnike

SOFIJA - Bugarski premijer Bojko Borisov predložio je biznismenima, koji su "navalili na vladin novac za tobožnje spasavanje radnih mjesta", da prvo prodaju svoje skupe limuzine, pa da mu se tek onda obrate za pomoć.

"U 'bijednoj' i 'siromašnoj' Bugarskoj trenutno su, prema policijskim statistikama, registrovana tri bugatija kakve vozi fudbalska zvijezda Ronaldo. Postoji i 241 automobil marke bentli, 123 ferarija, 54 majbaha, 22 maklarena, 87 lamborginija, 311 maseratija. Registrovana su i 84 rols-rojsa, 280 hamera, oko 4.000 jaguara i više od 5.000 poršea", naveo je Borisov i dodao:

"Umjesto da otpuste radnike i smanje im platu, vlasnici ovih limuzina mogu da se u ovoj krizi nastaloj zbog epidemije barem odreknu dijela svog skupocijenog voznog parka", poručio je bugarski premijer biznismenima u svojoj zemlji.

Borisov je dodao da su glamurozni automobili tek mali dio njihovog akumuliranog bogatstva.

Na primjedbe udruženja poslodavaca Bugarske da je tim riječima uvrijedio poslovne ljude, Borisov je uzvratio da odbija takve optužbe, jer je njegova isključiva namjera bila da zaštititi radnike i radnička prava tokom krize, navodi Slobodna Dalmacija.

"Ako poslodavci prodaju samo po jedan od svojih brojnih automobila, a od nabrojenih nijedan nije jeftiniji od 200.000 evra, to mnogim njihovim radnicima može da osigura zarade barem jedan mjesec. A uz to, bogatašima je to kudikamo manja žrtva nego da radnici ostanu bez jedinog izvora egzistencije", objasnio je Borisov.