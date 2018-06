Borovnica uranila, ali nema kupaca

SREBRENICA - Berba borovnica po brdima iznad Srebrenice počela je mjesec dana prije nego prošle godine, a kilogram košta 10 KM, kao i lani.

Berači kažu da ove godine nema nakupaca da otkupljuju borovnicu jer je riječ malim količinama zbog kojih nemaju interes da dolaze.

Berači kažu i da je ove godine rod dobar, ali su zbog toga plodovi sitniji, što usporava berbu, u koju ide ide znatno manje berača nego ranijih godina.

"Mlađi neće, stariji zbog okomitog i nepristupačnog terena ne mogu da idu u berbu, a nema ni kupaca, pa se nema računa mučiti", kaže Stajka Milovanović, jedna od žena koja godinama bere i prodaje borovnice.

Ona ističe da se za cijeli dan berbe, odnosno 12 do 13 časova može nabrati svega četiri do pet kilograma, dok su bolji berači prošle godine za 10 časova brali do 12 kilograma.

Spomenka Livopoljac priča da zbog nemogućnosti prodaje mnogi odustaju od ovog sezonskog posla.

"Ranijih godina po stotinu osoba iz Srebrenice i Bratunca bralo je borovnice iznad Gubera i po brdu Kvarc. Najviše ih je odustalo zbog nemogućnosti prodaje", kaže Livopoljčeva.

Borovnica sa ovog područja je izuzetnog kvaliteta i veoma je tražena na tržištu.