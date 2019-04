Brnabić: Digitalizacija najjača alatka u borbi protiv korupcije

JAHORINA - Ana Brnabić, premijerka Srbije kazala je da u ovom trenutku živimo u turbulentnim vremenima, i ne samo na Balkanu nego u cijelom svijetu, te da privredni rast i ekonomija tek dolaze kad imamo preduslov koji je stabilnost i mir.

“Republika Srbija ulaže ogromnu energiju da gradimo stabilan Balkan koji ide naprijed. Donijeli smo odluku da uplaćujemo više od devet miliona evra za 37 projekata. Najkonkretniji način pokazujemo kakav je odnos Srbije prema RS”, kazala je Brnabić.

Dodala je da su inovacije i digitalizacije važne jer omogućavaju više novca za građane, budžete i bolji kvalitet života građana.

“Čvrsto vjerujem da je digitalizacija, uvođenje elektronske uprave njabolja i najača alatka u borbi protiv korupcije”, kazla je Brnabić.

“Didgitalizacija omogućava da tržište za sve kompanije može da postane cijeli svijet”, kaže Brnabić koja je kao primjer dala srpsku kompaniju Nordeks koja se bavi pravljenjem igrica za mobitele.

Dodaje da je prošle nedjelje Nordeus otvorio novo zemljište i novu zgradu.

Kazala je da je potrebno stvarati ambijent za kompanije, te dodala da je važno da kompanije brzo rastu i budu konkurente.

“Mi u Srbiji imamo kompanije koje su prepoznale to i mogu da se takmiče sa drugim kompanijama. U Srbiji, RS, ali i u BiH imamo jako dobro tehničko obrazovanje, pa i srednje, to se jako brzo razvijalo i kada nismo kao vlada obraćali pažnju na to”, ističe Brnabić.

Naglašava da Srbija u protekle tri godine ima izvoz informacione tehnologije koja je najjači izvozni sektor.

“Izvoz rasta IT sektora bilježi rast od čak 34,7 posto. Mi imamo posljednjih godina rast izvoznnog sektora informacionih tehnologija 20 posto”, ističe Brnabić.

"Očekujem da se do oktobra postigne dogovor Prištine i Beograda. Razgraničenje nikada nije bilo na dnevnom redu, nikada taj prijedlog nije bio na stolu", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara.

"Imali smo u jednom trenutku dijalog, ali je Priština počela da vuče jednostrane poteze. Imali smo to da Priština ne poštuje dogovore i obaveze iz briselskog sporazuma", rekala je Brnabić I dodala da se poslije krenulo sa taksama i formiranjem vojske.

"Rekla sam, a mislim da je jasan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naša crvena linija su takse, odnosno Priština mora da povuče takse.

Tvrdi da ne trpe ni ona ni Vučić pritiske jer svi pritisci i ultimatumi mogu biti samo kontraproduktivni.

Na pitanje koliko po njenom mišljenju na odnose između Srbije i BiH utiče to da nije formirana vlast u BiH i nije riješeno pitanje Grabice, Brnabić je rekla da je to unutrašnje pitanje i ne miješa se u to.

Kaže da je pitanje granica važno i da je potrebno otvorena pitanja rješavati što prije.

Ona je pohvalila Cvijanovićevu zato što su na forumu nametnuli inovacije digitalne i tehnološke kao jednu od važnih tema.

"Od ovog septembra Srbija će imati deset hiljada digitalnih učionica od septembra, a pomoći ćemo i RS da uvede prvih 500 digitalnih učionica u RS.

Kaže da će teško biti zaustaviti trend odlaska i da to nije trend samo u region nego u cijelom svijetu.

"Mi gledamo da smanjujemo barijere kako bi stranci ulagali i radili kod nas.

Kaže da Srbija ima rekordan prinos stranih investicija 2.183,5 milijardi evra. "Sve ide naprijed, ali ukoliko postoji bilo kakva nestabilnost u regionu i mi ćemo trpiti", zaključila je Brnabić.

Nakon učesća na skupu na Jahorini, premijerka Ana Brnabić otići će u Ženevu, gdje će kasnije danas ispred CERN-a, svečano biti podignuta zastava Srbije povodom prijema zemlje u punopravno članstvo te svjetske naučne institucije.