Brodnjak: Ili 75 posto Addika ili ništa

NLB je predstavio ključne atrakcije ponude za preuzimanje austrijske Addiko Bank AG.

“Ili 75 odsto ili ništa”, kazao je Blaž Brodnjak, predsjednik Uprave NLB-a o objavljenoj ponudi za preuzimanje Addiko Bank AG.

On je na pres-konferenciji organizovanoj povodom prezentacije ponude kazao da NLB na akviziciju gleda kao na dobru priliku, ali da ni neuspjela operacija ne bi bili tragedija.

NLB je 7.juna objavio ponudu za preuzimanje 100 odsto kapitala Addiko Bank AG po cijeni od 20 eura po dionici (minus dividenda za 2024. godinu). Ponuda ističe 16.avgusta. U NLB Banci su kometarisali i osjetljivo pitanje odobrenja finansijskog regulatora u Hrvatskoj zbog opterećujućih odnosa koji se protežu od vremena sukcesije.

“Neodobravanje regulatora u Hrvatskoj bi bilo razlog da NLB povuče ponudu. To je dealbreaker”, istakao je Brodnjak ali i izrazio nadu da će ekonomski interesi nadvladati politiku.

Ključne atrakcije ponude za preuzimanje, koje je naveo NLB u prezentaciji, su učvršćivanje vodeće pozicije NLB-a u bivšoj Jugoslaviji, pri čemu bi porasli već vodeći tržišni udjeli u Sloveniji, Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Preuzimanje Addika značilo bi ulazak u Hrvatsku, najveću ekonomiju u regiji i jedinu bivšu jugoslovensku republiku u kojoj NLB nije prisutan, a koja čini 8% slovenačkog izvoza. Mnogi korporativni klijenti NLB-a aktivni su u Hrvatskoj. Addiko je imao 5,4% tržišnog udjela u potrošačkom finansiranju u Hrvatskoj u 2023. godini (u odnosu na 2,8% tržišnog udjela prema ukupnoj imovini). U NLB-u navode da bi visoki nivoi kapitala i likvidnosti koju banka ima omogućili finansiranje preuzimanja Addika iz postojećih izvora. Očekuje se da bi transakcija mogla zaradu banke uvećavati od 2027. nadalje.

Takođe, ističu da Addikova specijalizacija za finansiranje potrošača i malih i srednjih preduzeća pruža komplementarne digitalne mogućnosti i jačanje postojećih sposobnosti NLB-a. U NLB-u navode da bi spajanje i integracija banke bili izvršeni bez rizika.

Podsjećamo, NLB nije jedini takmac za preuzimanje Addika. Agri Europe Miodraga Kostića je sredinom maja objavio ponudu za kupnju 17 posto udjela u banci. Ponuda vrijedi do 27. juna, za dionicu nudi 16,24 eura bruto odnosno 17,50 eura umanjeno za već isplaćenu dividendu za prošlu godinu. Agri Europe trenutno ova kompanija ima nešto manje od 10 posto udjela u Addiku. Krajem marta u vlasništvo Addiko banke ušao je i srpski biznismen Davor Macura, koji je na čelu kompanije Alta Pay Group. Sredinom maja izvijestio je da ima 6,9 posto udjela, te ugovore za stjecanje do još 26,8 posto. Naknadno je, međutim, obznanjeno da je povezana tvrtka Diplomat Pay Beograd stekla dodatne dionice Addika, tako da ukupni udio Alta Paya u banci doseže do 36,5 posto., prenosi Indikator.

