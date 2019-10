Brzinom od 130 na čas: Trasa budućeg autoputa Beograd - Sarajevo

BEOGRAD - U utorak će, u prisustvu predsjednika Srbije i Turske, Aleksandra Vučića i Redžepa tajipa Erdoana, biti označen početak radova na autoputu Beograd - Sarajevo.

Prošlo je deset mjeseci od potpisivanja komercijalnog ugovora za izradu planova detaljne regulacije, projektovanje i izgradnju dionica saobraćajnice u koju će biti uloženo 250 miliona evra.

Ovaj autoput, značajan za povezivanje cijelog regiona, gradiće se, prema informacijama koje je Tanjug dobio od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u dva pravca: Bijeljina - Sremska Rača (granica sa BiH) - Kuzmin i Požega - Kotroman (granica sa BiH).

Komercijalni ugovor za izradu planova detaljne regulacije, projektovanje i izgradnju dionica potpisan je, inače, 19. decembra 2018. godine u Beogradu, a ovaj strateški dokument potpisali su potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, v. d. direktora "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i predsjednik turske kompanije "Tašjapi" Emrualh Turanli.

Vrijednost komercijalnog ugovora je 250 miliona evra i obuhvata pripremu planske, projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na dionici Sremska Rača - Kuzmin - ukupno 225 miliona evra - i pripremu projektne i tehničke dokumentacije za dionicu Požega - Kotroman - 25 miliona evra. Projekat će biti finansiran iz zajma turske Eksim banke i budžeta Republike Srbije.

Autoput Beograd - Sarajevo, dionica Bjeljina - Sremska Rača - Kuzmin - veza s autoputem E-70, Beograd - Zagreb - ima dužinu od oko 18 kilometara.

Komercijalnim ugovorom predviđeno je da "Tašjapi" izradi kompletnu plansku i tehničku dokumentaciju i to planove detaljne regulacije, studiju opravdanosti s idejnim projektom, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje, te izvođenje radova na izgradnji.

Pripremni radovi na izgradnji mosta na Savi u Sremskoj Rači, na dionici autoputa Kuzmin - Sremska Rača, počeli su inače krajem avgusta ove godine i radi se na raščišćavanju terena, izgrađen je kamp izvođača. Dionica je, objašnjavaju nadležni, projektovana kao klasičan autoputni profil sa dvije vozne i jednom zaustavnom trakom (za svaki smjer vožnje) i srednjim razdjelnim pojasom, za brzinu od 130 kilometara na čas. Dionica autoputa od Kuzmina do Sremske Rače, dužine oko 18 kilometara, projektuje se kao dio budućeg autoputnog pravca prema Bijeljini. Početak saobraćajnice najvišeg putnog ranga predviđen je u blizini postojeće takozvane denivelisane raskrsnice Kuzmin, preko koje je ostvarena veza sa državnim putem koji ide kroz naselja Kuzmin i Bosut, a sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače. Glavni objekat na trasi autoputa je most preko rijeke Save kod Sremske Rače, a dužina mosta je oko 1,3 kilometara. Pored mosta preko rijeke Save, predviđena je i izgradnja graničnog prelaza.

Dalje, autoput E-761, dionica Požega – Užice - Kotroman (granica sa BiH), dužine oko 60 kilometara sa koridorom 11 povezuje se u Požegi, a od Požege preko Moravskog koridora (E-761) se povezuje u Pojatama s koridorom 10.

Od tehničke dokumentacije za ovu dionicu, kažu u Ministarstvu, usvojena je prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom, koju je Reviziona komisija usvojila 2010. godine. Potrebno je još, dodaju, izraditi preostalu tehničku dokumentaciju, a što je obuhvaćeno komercijalnim ugovorom s kompanijom "Tašjapi".