Bugarska planira da do kraja godine okonča gradnju "Balkanskog toka"

VARNA - Bugarska planira da okonča gradnju "Balkanskog toka", ogranka gasovoda "Turski tok" kroz tu zemlju ka Srbiji, do 2020. godine, rekao je danas ruski ministar za industriju i trgovinu Denis Manturov.

"Bugarska ima zadatak da osigura gradnju dijela od tursko-bugarske granice do linije razdvajanja između Bugarske i Srbije do 1. januara 2020. godine. Računamo na vremenske rokove koje je odredila bugarska strana kako bi osigurali završetak gasovoda do 1. januara kako bi isporuka gasa krenula kroz `Turski tok`," naglasio je Manturov.

Ruska novinska agencija TASS podsjeća da je Bugarska u avgustu završila prvi dio od dijela gasovoda dugog 403 kilometra.

Mediji su javili da su počeli radovi na gradnji drugog dijela od sela Čuprija do Dunava. Ukupno biće izgrađena četiri dijela.

Zajednička firma "Gasproma" i "Srbijagasa" novosadski "Gastrans" odgovoran je za gradnjsu gasovoda u Srbiji od granice sa Bugarskom ka Mađarskoj.

Dio "Turskog toka" u Srbiji počeće sa radom do kraja aprila 2020. godine.

Projekat "Turskog toka" obuhvata gradnju gasovoda ispod Crnog mora ka evropskom dijelu Turske i dalje ka granici sa Grčkom.