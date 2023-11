Bulajić: Oko 7.000.000 ljudi koristilo Srbija voz, tri puta više nego 2021.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ivan Bulajić izjavio je, posleij modne revije "Voz je ponovo u modi", koja je održana u novoj zgradi željezničke stanice Prokop, da se vozovima na svim relacijama u Srbiji ove godine prevezlo oko sedam miliona putnika, što je tri puta više u odnosu na period prije dvije godine.

Revija, kojom je svečano zatvoren Perwoll Fashion Week, a kojoj je, između ostalih, prisustvovala supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić, realizovana je u saradnji sa Srbija vozom, a posjetioci su imali priliku da vide specifičan prikaz istorije srpske željeznice i mode.

Bulajić je rekao za Tanjug da slogan "Voz je ponovo u modi" najbolje povezuje Perwoll Fashion Week sa Srbija vozom jer se putnici u velikom stilu vraćaju željeznici.

"To je razlog zašto smo izabrali baš ovu velelepnu zgradu novootvorene stanice Beograd centar Prokop jer i ona isto tako kao i brzi vozovi na relaciji Beograd-Novi Sad simbolizuje tu renesansu željeznice. Kroz ovu zgradu godišnje prođe oko dva miliona ljudi, željeznica se vraća na velika vrata", rekao je on.

Na početku revije modeli su kreacijama dočarali epohu s kraja 19. i početka 20. vijeka, zatim 20-te, 30-te, period rata i obnove, kao i 60-te i 80-te godine prošlog vijeka, a izbor ovih istorijskih kostima napravio je poznati kostimograf Boris Čakširan.

Drugi dio revije, koji je predstavio Best of Belgrade Fashion Week, otvorili su pobjednici konkursa Fashion Incubator by Perwoll.

Direktor Beogradske nedjelje mode i Modnog studia "Click" Nenad Radujević rekao je da su na večerašnjoj reviji prikazane najbolje kreacije, više od 40, koje su obilježile 52. Beogradsku nedjelju mode, koja je bila specifična po tome što se bavila temom održive mode.

"Vrlo smo zadovoljni što smo imali toliko raznovrstan program pun kreativnih iznenađenja, nekih kreativnih novih rešenja sa mladim dizajnerima. Želja nam je bila da se ovde u novoj zgradi posvetimo razvoju železnice jer ovo je jedan važan trenutak za istoriju naše železnice i hteli smo da se podsetimo šta je tu sve bilo od kraja 19. veka, kada je otvorena beogradska železbnička stanica pa evo do danas kada imamo brze vozove", rekao je Radujević.

