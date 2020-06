Carstvo peradi u dolini Sane

SANSKI MOST - Neposredno uz put koji Sanski Most spaja sa Prijedorom, na lokalitetu Milin Birt, nalazi se prostrano imanje Veroljuba Hrnjičeka, na kojem se on bavi uzgojem mnogobrojne peradi.

Inače, Hrnjiček je rođeni Beograđanin, a životna sudbina i ljubav doveli su ga u dolinu Sane.

"Prije petnaestak godina upoznao sam suprugu Sanjanku i tada smo odlučili da dođemo ovdje i živimo od uzgoja peradi. Inače, to je još u djetinjstvu bila moja ljubav, tako da mi se ostvario životni san da spojim ugodno i korisno", kaže Hrnjiček.

Dodaje kako se vremenom odomaćio u kraju, a komšije i mještani ga odmila jednostavno zovu Bato.

"Od peradi uzgajam više vrsta kokošaka, ćurke, guske, patke, norke, japanske prepelice, paunove i ostalo. Radim s inkubatorima, prodajem piliće, a ono što kupci najviše traže je guščja mast te konzumna i jaja japanskih prepelica. Vremenom sam postao prepoznatljiv pa su mi dolazili kupci ne samo s ovih prostora, već i ljudi iz Prijedora, Banjaluke, Bihaća i drugih gradova", kaže on.

Dodaje kako guščja mast liječi bronhitis, astmu i druge plućne bolesti te pročišćava disajne organe, zbog čega je na cijeni kod kupaca.

"Potražnja je velika jer sam na ovim prostorima jedini koji to proizvodi. Kupaca ima stalno jer znaju da je to kod mene sve čisto i prirodno, tako da nemam nikakvih problema u vezi s prodajom", dodaje ovaj peradar. Prema njegovim riječima, razne vrste peradi žive u harmoniji i savršenom skladu iako ih karakteriše različito ponašanje. "Svaka vrsta ima svoje osobenosti, recimo paunovi su poznati kao narcisi i stalo im je da se stalno šepure i prave važni. Opet, patke su nevjerovatno privržene jedne drugima, baš kao i guske, a kod japanskih prepelica mužjaci su dominantni i često se sukobljavaju, nekada i do smrti", objašnjava Hrnjiček.

Ističe kako su jaja japanskih prepelica na glasu kao izrazito ljekovita i da se koriste za liječenje poslije srčanog udara, za smanjenje kolesterola u krvi, liječenje čira, koriste ga i dijabetičari, a dobra su za tretman bronhijalne astme i kancerogenih bolesti.

"Imaju jak sastav, utječu na imunitet, a odnedavno su se počela upotrebljavati i u kozmetičke svrhe. Od njih se prave razni kozmetički preparati, zatim proizvodi za jačanje kose, a često ih koriste i sportaši. Recimo, ujutro popiti pet jaja sa medom i nekim sokom, to je prava energetska bomba. A utiču i na potenciju kod muškaraca, te na bolje pamćenje kod djece", nabraja Hrnjiček. Kada se radi o uzgoju peradi, ovaj vrijedni čovjek kaže kako je svemu potrebno posvetiti dosta vremena i pažnje, te dodaje kako se posao isplati i da se može pristojno zaraditi. "Svaki posao se isplati ako mu se posveti truda, vremena i ljubavi, a meni u svemu pomaže moja supruga. Zadovoljni smo i sretni i šta čovjeku više treba", filozofski zaključuje Hrnjiček na kraju naše posjete.