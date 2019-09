Česi odgovorili Hrvatima: Naši "pašteta turisti" troše više od vas

Nakon što je češki bogataš ispustio fekalije sa svoje jahte u more kod Komiže, a vijest o sramotnom potezu osvanula u svim hrvatskim medijima, počeli su da se nižu komentari o Česima koji dolaze na Jadran.

Pročulo se to i do Češke pa tamošnji portal "Blesk" tvrdi da su Hrvati neopravdano pokrenuli kampanju protiv njihovih turista.

"Vrlo je nepravedno dati nam pečat pašteta turista. Češki gosti su apsolutno presudni za Hrvate. Gotovo milion ljudi dolazi na Jadran svake godine", smatra Jan Papež, portparol Češke asocijacije putničkih agencija, a prenosi "Blesak".

Štaviše, prema njegovim rečima, odavno ne ljetuju samo u najjeftinijim smještajnim kapacitetima.

"Mnogi odlaze u hotele sa četiri zvjezdice i u više kategorije", dodao je.

Takođe je naglasio da su nakon rata 90-ih, kada svijet nije bio zainteresovan za Hrvatsku, Česi dolazili prvi.

"A ni sada ne gubimo interes, iako se cijene svake godine povećavaju za pet do deset odsto", smatra Papež.

"Samo prošle godine Hrvatsku je posjetilo 32.763 čeških nautičara (isti su ostvarili 218.404 noćenja). I vjerovatno ne treba naglašavati da nisu jeli paštetu", piše autor članka.

Većina nautičara ne donosi brod sa sobom, već ga iznajmljuje na licu mjesta. A brod košta od 800 do 50 hiljada evra nedjeljno.

Potrošnji tu definitivno nije kraj. Sidrenje prema dužini broda i privez takođe se moraju uračunati. Na primjer, u Splitu će sidrenje jahte od 10 do 20 metara koštati oko 700 do 1600 kuna (94 do 216 evra) po noći.

Parkiranje automobila u marini moraćete da platite oko 40 do 60 evra nedjeljno, dopunjavanje slatke vode, goriva ili struje ili interneta za noćenje u marini.

Ukupno će nedjelja koštati oko 600 evra po osobi, bez putovanja po Hrvatskoj, hrane i pića, izračunali su češki novinari.

"Prema gruboj procjeni, češki nautičari u zemlji koja nas zove pašteta-turistima, ostave oko 180 miliona kuna (više od 24 miliona evra)", stoji u članku objavljenom na portalu "Blesk".

Prema prošlogodišnjem istraživanju Univerziteta u Rijeci, Česi u Hrvatskoj troše u prosjeku 390 kuna (52 evra) dnevno. To nije puno u poređenju s Britancima koji prosječno plaćaju 915 kuna (123 evra), pišu "Vijesti.hr".

"Međutim, sami Hrvati troše još manje. Oni su druga najveća grupa turista u zemlji, a potroše 368 kuna dnevno (49 evra)", pišu Česi.

"Ako statistika ne laže i pomnožimo 5.489.607 čeških noćenja u Hrvatskoj s prosječnom potrošnjom, prošlogodišnji češki 'paštetari' donijeli su u Hrvatsku oko 2,2 milijarde kuna (više od 297 miliona evra) samo prošle sezone", piše "Blesk".

(Bizlife.rs)