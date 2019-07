Cijela Banjaluka bi mogla ostati u mraku

BANJALUKA - Ako postojeće dvije velike trafo-stanice u gradu otkažu, Banjaluka bi mogla ostati u mraku.

Na ovo je juče upozorio Radovan Višković, premijer RS, govoreći za "N1" o problemima u "Elektroprenosu BiH", u čijoj su nadležnosti ove dvije velike trafo-stanice u Banjaluci.

"Ove dvije trafo-stanice u Banjaluci mogu u svakom momentu otkazati, što bi značilo mrak za ovaj grad", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, problemi u vezi s blokadom oko 170 miliona KM u ovom preduzeću više su nego alarmantni za sva tri naroda i oba entiteta, a mogli bi biti i kobni za gradove kao što je Banjaluka.

"Tamo leži oko 170 miliona KM već 18 mjeseci. To se nigdje ne ulaže. To nisu pare za budžet, to su pare za investicije", rekao je Višković.

Istakao je da bi, ako se danas taj novac ne ulaže, posljedice na dotrajaloj energetskoj mreži mogle biti vidljive već za šest mjeseci, jer je u nekim mjestima dovedena do zasićenja, a kao primjer za to je naveo Banjaluku.

"Zastoj koji se desio s tim investicijama zatekao je Banjaluku, koja je trebalo da gradi novu trafo-stanicu. Sve procedure su bile sprovedene i taman kad je trebalo da počne da se gradi nastao je zastoj i već 18 mjeseci ništa", kazao je Višković.

Dodao je da postojeće dvije stanice u gradu rade u vršnom opterećenju, što znači da svaki novi proizvodni i bilo kakav drugi pogon u gradu, ako bi se poštovale procedure, ne bi mogao dobiti saglasnost na priključenje na energetsku mrežu.

"Uprava kompanije 'Elektroprenos BiH' a.d. Banjaluka u ranijim planskim aktima zbog povećanja konzuma planirala je izgradnju nove transformatorske stanice TS 110/x kV Banjaluka 10", kazali su u "Elektroprenosu BiH".

Dodali su da je 2017. godine pripremljena tenderska dokumentacija za objavu.

"Međutim, član Skupštine akcionara iz Federacije BiH je naredio da se zaustave sve investicijske aktivnosti, pa tako i ova. Ako u budućnosti ne dođe do izgradnje nove transformatorske stanice moglo bi doći do poteškoća u napajanju tog konzumnog područja", rekli su u "Elektroprenosu BiH".

U Gradskoj upravi su rekli da se nadaju da će preduzeće "Elektroprenos BiH" što prije normalizovati svoj rad.

"Očekujemo da ovo preduzeće što prije počne da funkcioniše u punom kapacitetu, jer investicije i ulaganja u mrežu ne bi smjele zavisiti od volje pojedinaca", rekao je Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnika.

Prema popisu iz 2013. godine, Banjaluka ima 180.053 stanovnika.