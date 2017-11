'Coca-Cola' kupuje banjalučko preduzeće

BANJALUKA - Kompanija "Coca-Cola" planira da kupi banjalučko preduzeće "MB Impex", koje se bavi proizvodnjom voćnih rakija i likera te žestokih alkoholnih pića.

Plan o kupovini i preuzimanju je objelodanjen na internet stranici Konkurencijskog savjeta BiH, kojem je prijavljena koncentracija, što je obavezno po Zakonu o konkurenciji.

Naime, koncentracija nastaje promjenom kontrole ili udruživanjem preduzeća, a zabranjena je u slučaju da narušava tržišnu konkurenciju.

Prema podacima iz prijave koncentracije, ona će imati efekat u okviru tržišta alkoholnih pića, tačnije voćnih likera, brendija i aperitiva na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

"Zbog toga pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na tržištu alkoholnih pića i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekte, te druge institucije ili udruženja koji imaju relevantna saznanja o navedenom tržištu, da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja", navodi se u obavještenju Konkurencijskog savjeta BiH.

Prijava koncentracije je inače stigla sredinom jula ove godine, a prema njoj preduzeće iz Banjaluke bi postalo dio "Coca-Cola HBC" iz Srbije.

U pitanju je partnerska punionica kompanije "Coca-Cola" koja ima licencu za punjenje, distribuciju i prodaju pojedinih proizvoda ovog velikog brenda.

Pored klasičnog i svjetski poznatog napitka proizvode i koka-kola zero, fantu i sprajt, kao i razne druge vrste gaziranih i negaziranih napitaka i vodu.

"Coca-Cola HBC" inače posluje na području koje se prostire od Irske na zapadu do pacifičke obale Rusije na istoku, od Arktičkog kruga na sjeveru do tropskog područja Nigerije na jugu. To je druga najveća punionica "Coca-Cola" proizvoda na svijetu. Snabdijeva pićem više od 580 miliona ljudi kroz 28 zemalja na tri kontinenta.

Sa druge strane, iz "MB Impexa" juče nismo uspjeli dobiti više informacija o ovom udruživanju jer su, kako nam je rečeno u telefonskom pozivu, svi rukovodioci na poslovnom putu. U pitanju je firma osnovana 1996. godine koja prema podacima iz Privrednog registra RS zapošljava 39 radnika, a svoje proizvode izvoze u 13 zemalja svijeta. Posjeduje vlastite voćnjake i proizvodni prostor sa godišnjom proizvodnjom od oko 500.000 litara.

Prošle godine su s podružnicom "Coca-Cola HBC BH" potpisali ugovor o distribuciji rakija i likera na tržištu BiH i postali prva firma sa prostora bivše Jugoslavije s takvim ugovorom.