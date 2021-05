Ćorić: Naredni projekti RS i Srbije auto-put i aerodrom u Trebinju

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić rekao je danas u Istočnom Sarajevu da su, nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju Hidroelektrane "Buk Bijela" u Foči, dva naredna ključna projekta vlada Srpske i Srbije izgradnja auto-puta Beograd - Banjaluka i izgradnja aerodroma Trebinje.

Ćorić je izrazio nadu da će nakon ovog doći do konkretnih aktivnosti na drugim projektima.

"Nama je vitalni interes izgradnja auto-puta od Rače prema Bijeljini", rekao je Ćorić, ističući da je to od velikog značaja za Republiku Srpsku.

On je dodao da je Srpska ispunila sve pretpostavke da se dođe do finansijera i izvođača radova na tom dijelu auto-puta, te da će Srpska nastaviti s aktivnostima na izgradnji auto-puta do Brčkog i Vukosavlja.

"Nadam se da ćemo u narednih pet do sedam godina biti zaokružena cjelina da Banjaluka i Beograd budu povezani auto-putem", rekao je Ćorić novinarima, nakon održane zajedničke sjednice vlada Srbije i Srpske u Istočnom Sarajevu.

Ćorić je naveo da su, što se tiče aerodroma u Trebinju, definisane aktivnosti kako bi se moglo početi s izgradnjom i da je Srbija preduzela konkretne aktivnosti da se taj projekat realizuje.

On je dodao da se u maju naredne godine očekuje završetak gradnje mosta na Savi.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović rekao je da je Srbija u velikom investicionom ciklusu i da investira milijarde u auto-puteve, pruge, vazdušne luke i da ulaže i u vodni saobraćaj, te da u tim istorijskim trenucima Srbija ne zaboravlja braću sa ove strane Drine.

"Želimo da i oni budu dio tog investicionog ciklusa i stoga smo krenuli da gradimo auto-put od Rače prema Bijeljini i uvjeren sam da ćemo do kraja ove ili početkom naredne godine spojiti Bijeljinu sa Koridorom 10 i Srbijom, a onda da jedan krak ide od Bijeljine prema Banjaluci, a drugi prema Sarajevu", rekao je Momirović.

On je dodao da Srbija investira 25 miliona evra u tehničku dokumentaciju i dio puta od Požege preko Užica do Kotromana i da treba da ide dalje od Višegrada ka Sarajevu.

"To je auto-put izuzetno značajan za Hercegovinu i istočnu Bosnu", rekao je Momirović.

On je dodao da je aerodrom Trebinje izuzetno izazovan i važan projekat koji će donijeti mnogo dobrih benefita i Trebinju i Hercegovini, cijeloj istočnoj BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

"Trenutno smo u izradi projektno-tehničke dokumentacije. U budžetu Srbije su izdvojene pare za eksproprijaciju i očekujem da ćemo do kraja ove ili početkom iduće godine krenuti u građevinske radove sa ciljem realizacije ovog projekta", najavio je Momirović i istakao da će on promijeniti taj dio Hercegovine, da će dovesti puno turista, razviti ekonomiju i otvoriti potpuno novu perspektivu za Republiku Srpsku.

On je rekao da će to biti najbolji aerordom na koji će se izgraditi i da je na sastanku bilo riječi i o drugim projektima, a da su ova tri projekta od strateškog značaja za Republiku Srpsku.

"Sve što je od strateškog značaja za Republiku Srpsku, samim tim je od strateškog značaja za Srbiju", rekao je Momirović.