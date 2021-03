Ćorić posjetio Upravu ŽRS: Problem višak administracije

DOBOJ - "Željeznice RS" moraju se riješiti 72 prekobrojna radnika kako bi došli do 2.098, koliko je predviđeno procesom restrukturiranja, a odlazak 90 uposlenika do kraja godine u penziju ne rješava u potpunosti problem viška radne snage jer je administracija i dalje brojnija od ostalih radnika.

Rečeno je to danas tokom sastanka koji je održan u ovom preduzeću.

"'Željeznicama' u narednom periodu ostaje potreba da pokušaju da riješe jedan broj radnika koji su u administraciji, koji po svim elementima ne učestvuju u nivou koliko je to potrebno za osnovnu djelatnost, i jedan značajan dio radnika koji spadaju u posebno osjetljive kategorije. Mi pokušavamo da nađemo način i rješenje kako i te radnike da zbrinemo u skladu sa zakonom, i da oni nađu svoju ulogu i mjesto unutar nekog drugog sistema ili penzionisanje", izjavio je Željko Radić, v.d. direktora "Željeznica RS".

Uprava je danas upoznala resornog ministra Nedeljka Ćorića dokle se stiglo s procesom restrukturiranja u ovom preduzeću, a na sastanku je konstatovano da je došlo do zastoja u organizacionom restrukturiranju.

"'Željeznice' su uradile dio posla koji je do njih, čekamo da se konsultanti odrede po tom pitanju, da li je to najbolji model za buduće definisanje organizacije unutar ŽRS. U skladu s tim ŽRS će dobiti podršku Ministarstva i Vlade RS da napravimo, naš je cilj da dođemo do tri preduzeća, i da je to stav Uprave, sindikata i svih onih koji danas funkcionišu u ovom sistemu. Rekli smo da će 'Željeznica' morati tačno da definiše radna mjesta koja će biti potrebna u ta tri nova preduzeća u budućem periodu i u skladu s tim ćemo definisati i viškove koje je neophodno da ih se riješimo", kazao je Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza RS.

On ističe da je dosadašnji tok reorganizacije ŽRS imao efekta na poslovanje preduzeća.

"Mi smo riješili možda i najveće probleme koje je ovo preduzeće imalo. Riješili smo taj problem finansija, koji je bio ključni. 'Željeznice' danas ne duguju nikom ništa u smislu finansijskog restrukturiranja. Ti procesi su završeni. Mi ćemo obaveze prebaciti u kapital, biće isplaćeni i oni povjerioci koji budu zahtijevali isplate po tom osnovu. Mislim da ŽRS idu dobrim korakom naprijed", poručio je.